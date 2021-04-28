Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı Araban sarımsağında ilk hasadı Başkan Şahin yaptı Hasat sonrası Belediye Başkanı Fatma Şahin sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı Araban sarımsağında ilk hasadı Başkan Şahin yaptı Hasat sonrası Belediye Başkanı Fatma Şahin sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı

İHA

Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı Araban sarımsağında ilk hasadı Başkan Şahin yaptı Hasat sonrası Belediye Başkanı Fatma Şahin sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı

Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’nun karşılandığı Gaziantep’in Araban ilçesinde yılın ilk hasadı başladı. Araban Ovası’nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.
Türkiye’de son yıllarda aroması ve lezzetiyle nam salan Araban sarımsağında ilk hasat başladı. Araban Ovası’nda yapılan ilk hasada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Tarlada işçilerle birlikte hasat yapan Şahin, ilk mahsullerle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı. Sarımsak tarlasında hasat yapan Fatma Şahin, hasadın ardından yılın ilk mahsulleriyle kente özgü sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.
Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, “Bereketli topraklardayız. Araban sarımsağı Türkiye’de aramasıyla ve lezzetiyle beyaz altındır. Bu sarımsak bir lezzet ve şifa deposu, Türkiye’ye şifa dağıtan bir lezzet. Ben de sürekli sarımsak tüketiyorum. İçerisinde C, D vitaminleri ola müthiş bir lezzet. Bu bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Ben sarımsak ve limonla güne başlıyor. Koronaya karşı müthiş bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. Şuana kadar koronaya yakalanmadan geldiysem, bu Araban sarımsağının hikmetindendir. Biz bu sarımsak için Avrupa Birliği coğrafi işaretine başvurduk. Bunun Avrupa pazarına ulaşmaya çalışacağız. Bu çok önemli bir Pazar. Gerekli tesisleşmeyi de yaptıktan sonra da dünyaya sağlığı ve şifayı Gaziantep’te, Araban’dan göndereceğiz” dedi.
İlk hasadın ardından yemek de yapan Şahin, "İlk hasadın ardından ilk yemekleri de yapıyoruz. Bu herhangi bir yemek değil. Coğrafi işaret belgesi almış sarımsak kebabı yapacağız. Bunun dışında şiveydiz ve sarımsak aşı yapacağız. Bu yemeklerin özelliği doğal aşı, doğal ilaç olması, bağışıklığı kuvvetlendirmesidir. Bu yemekleri yediğiniz zaman da kolesterol, şeker ve tansiyon da yükselmiyor” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, aşçılar ve beraberindeki heyet ilk sarımsak hasadıyla sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, “Başkanımızın destekleriyle biz ilçemizi tarımsal üretim merkezi haline getireceğiz. Bugün de buraya gelerek sarımsağımızın tanıtımını yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Kooperatifimizin ana sözleşmesini imzaladık inşallah bir ay içerisinde tescili bitecek. Biz bağlantılarımızı önceden yapacağız. Çiftçimizin tarladan piyasaya arzına kadar yanlarında yer alacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların bayramlık kıyafetleri Fadıloğlu’ndan
YEREL HABERLER Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların ...
Doktora silahlı saldırı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan doktorun ayağına 3 kurşun isabet etti
YEREL HABERLER Doktora silahlı saldırı Evinin önünde silahlı ...
Zirvedeki kadınlardan ikisi Gaziantepli Gaziantepli 2 kadın girişimci "100 kadın kurucu" listesinde yer aldı
YEREL HABERLER Zirvedeki kadınlardan ikisi Gaziantepli Gaziantepli 2 ...
"Park yasak" tabelasının yanına park edilen tır kazaya neden oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER "Park yasak" tabelasının yanına park edilen tır ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Duygu Delen davasında, adli tıp uzmanları dinlenecek 
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında, adli tıp uzmanları dinlenecek 
Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin"
YEREL HABERLER Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke ...
Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" Duygu Delen dosyasında bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanları dinlenecek Duygu Delen davasında sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' ...
Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi kuruldu Araban'da çiftçilerin ürünlerini katma değerli satabilmesi için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi ...
Tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu ...
Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürdürüyor
Park halindeki araç alev alev yandı Vatandaşlar yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı Vatandaşlar yanan ...
Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur edilmiştir
YEREL HABERLER Gaziantep FK: Futbolcularımız suça karışmamış, mağdur ...
Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt "Futbolcularımız mağdur edilmiştir" "Adli merciler ile TFF'nin araştırmaları sürüyor"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan bahis iddialarına ...
4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş/ Ek ...
Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin doğusunda en fazla korana aşısı ...
İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı GTO Başkanı Yıldırım: “Tam kapanma ile destek ihtiyacı daha da arttı”
YEREL HABERLER İş dünyasından kapanma öncesinde destek çağrısı GTO ...
Bilirkişiye göre Duygu Delen'in kazayla düşmesi mümkün değil
YEREL HABERLER Bilirkişiye göre Duygu Delen'in kazayla düşmesi ...
Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
YEREL HABERLER Araban sarımsağının tescili için AB'ye başvuru
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan yetim çocuklara özel ilgi
4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
YEREL HABERLER 4 yıl önce ölen küçük kızı, yengesi boğmuş
MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme çağrısı
YEREL HABERLER MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme ...