Gaziantep'te Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü etkinliği

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde ‘’Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’’ sebebi ile tüm hekim ve hastane çalışanları ‘’Sıradaki Kim? Sağlıkta Şiddete Hayır’’ yazan siyah maskeler takarak bugüne dikkat çekti.

Medıcal Park Gaziantep’te ‘’Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’’ farkındalık etkinliği kapsamında hastanede çalışan tüm karşılama personelleri de siyah tshirtler giyerek hastaneye gelen misafirleri karşıladı ve ‘’Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’’ için farkındalık oluşturdu. Gelen misafirlerin de personellere destek verdiği etkinlik oldukça ilgi gördü. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ‘’Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’’ ile ilgili açıklama yaparak, şiddetin hiçbir türünün kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, ‘’Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması ile birlikte, günümüz çağında sağlık personelleri şiddet açısından risk altında bulunmaktadır. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde zor anlar yaşamakta, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmaktadırlar. Günümüzün zorlu çalışma şartları içerisinde sağlık çalışanları canlarını hiçe sayarak adeta zamanla yarışmaktadırlar. Gerek hekimler gerek sağlık çalışanları bir an önce hastaya, yaralıya müdahale etmek için olağanüstü çaba sarf ettikleri için şifa veren ellere de kalkan elleri mazur görmüyoruz. Halkın sağlığı için canla, başla ve aşkla görevini ifa eden sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan yaşamına kast edilerek ortaya konan korkunç şiddet olayları bizleri ve sağlık camiamızı derinden sarsmaktadır. Sevginin, merhametin ve hoşgörünün sembolü olan bir sahada böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını yürekten temenni ediyor, bu uğurda yaşamını yitiren başta Uzm. Dr. Ersin Aslan olmak üzere, kahraman tüm hekimlerimizden yardımcı sağlık personeline kadar herkesi saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

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