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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sektör çalışanlarına tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım

İHA

Sektör çalışanlarına tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi önlemleri nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararından sektör çalışanlarının en asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla 10 milyon Türk lirası yardım yapılacak.
Korona virüs salgınında meydana gelen vaka oranlarını düşürmek, salgınının tehdit unsuru olmasını engellemek adına İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma sürecine girerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sektör çalışanlarının ekonomik bağlamda bu süreçten en asgari ölçüde etkilenmesi için hazırladığı sosyal destek programıyla 10 milyon TL’lik yardımda bulunacak. Buna göre, çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü’nde annelere hediye edilecek. Düğün salonu çalışanlarına, destek programı hazırlanacak. Bayram öncesi seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulacak. Pazarcıların mağduriyetini gidermek için hızlı bir sosyal çalışma planı yapılacak. Halı yıkamacılarının bayram öncesi yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilecek ve evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlara yönelik sosyal destek sistemi devreye girecek.
Başkan Şahin, programı anlattı
Destek programı hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çok özel günlerden geçildiğini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın ardından çifte bayram yapmayı umut ettiklerini söyledi. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günleri en kısa sürede yakalayacaklarını aktaran Başkan Fatma Şahin, “Yeni bir sürecin içine girdik. 17 günlük tam kapanma ile birlikte bayram öncesi hangi sektör çalışanlarımız bundan etkilenecekse onların ekonomik anlamda yaşayacağı maddi zararı en asgari duruma düşüreceğiz. Daha önce sosyal desteklerimiz oldu. Bu sefer ise hangi meslek gruplarına nasıl destekler vermemiz gerektiği hakkında bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışma hakkında kamuoyunu aydınlatmak adına bir dizi açıklamalar yapacağım” dedi.
Çiçek satıcılarının toplum nezdinde çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Şahin, “Bu sektörde çalışan vatandaşlarımızla hızlı bir şekilde bir araya geleceğiz. Biz zaten her bayram yaşlılarımıza çiçek dağıtıyorduk. Şimdi çiçekçilerimizin elindeki çiçekleri alacağız ve annelerimize hediye edeceğiz. Ayrıca düğün salonunda çalışanlarımız var. Düğün salonlarının da kapanması nedeniyle bu sektör çatısı altında çalışan personellerin mağduriyetinin önüne geçmek için bir çalışma yapıyoruz. Bayram öncesi seyyar satıcılarımız için ayni ve nakdi yardım yapacağız. Pazarcılarımız için de benzer bir proje için mesai harcamaktayız. Halı yıkamacılarımız da bayram öncesi gerçekleştireceği yoğun mesaisine ara vermek durumunda kaldı. Bu nedenle onları kapsayan bir yardım faaliyetimiz olacak. Öte yandan gündelikçi olarak çalışıp evine ekmek götüren kız kardeşlerim var. Onların da bu süreçten en asgari ölçüde etkilenmesine yönelik sosyal destek sistemini devreye sokuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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