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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu’ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

İHA

Fadıloğlu’ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fadıloğlu, “Daha yaşanabilir bir dünya için özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesine yer verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, “Dünyada güzel olan her şey büyük emekler neticesinde ortaya çıkmıştır. En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültüre sahip bireyleriz. Bu çerçevede devletimiz, işçilerimize her şartta ve koşulda destek vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Hangi sektör olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibidirler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan emekçilerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin temel dinamiği olmayı sürdüreceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandeminin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ilçemizde tüm tedbirleri titizlikte uygulamaya devam ediyoruz. İşçisi, işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları ve yaşanan bu zorlu süreçte alınan tedbirlere azami riayet eden tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin; beden, kol ve beyin gücünü ortaya koyarak verdikleri fedakarca çabayı takdirle karşılıyor ve teşekkür ediyorum. Emekçi kardeşlerimize, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum. Daha yaşanabilir bir dünya için özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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