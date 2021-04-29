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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı

İHA

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı icra kurulunda görev dağılımı yapıldı

23 Mart 2021 tarihinde 24’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi’nde yeni yönetim icra kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Genel Kurul'da şube başkanı seçilen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MÜSİAD’ın Tazelenme Süreci’ne uygun olarak yetkin, donanımlı bir yönetim oluşturduklarını ifade etti. Yönetim Kurulunda görevlendirmeler şu şekilde oluştu:
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Yerel Yapılanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ümit Buzul, Projelendirme ve İş Geliştirmeden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Yunus Atilla Hamallar, Global’den Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Ali Adıgüzel, Markalaşma, Eğitim, Mevzuat ve Pazarlamadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Yahya Serkan Emre, Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Muhasip Muhammed Ersöz oldu.
MÜSİAD Şube Başkanlığı İCRA Kurulu ilgili başkan yardımcıları ve eş başkanlar ile bayram ertesi kurulacak olan 15 komitenin çalışmalarına başladı. Kurulacak olan komiteler, Basım Yayın ve Reklam Endüstrisi Komitesi, Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon Komitesi, Gastro Ekonomi ve Türk Mutfak Sanatları Komitesi, Gıda Güvenliği ve Rekabette Yenilik Planlama Komitesi, İhracatı Geliştirme ve Ticareti Eşleştirme Komitesi, Kırsal Kalkınma Komitesi, Kurumsal Pazarlama ve Ticari İşbirlikleri Komitesi, Makine ve Metal Sanayiinde Dönüşüm Komitesi, Mobilya ve Dayanıklı Tüketimde Üretim Kümeleri Komitesi, Sağlık Medikal İlaç Üretim ve Ticaret Komitesi, Tekstilde Yenilik Yönetimi ve Tasarım Komitesi, Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi, Yurtiçi Yapı Geliştirme ve Projelendirme Komitesi, Yurtdışı Alt ve Üst Yapı Projeleri Komitesi, Kimyevi Maddeler ve Plastik Türevleri Komitesi.

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