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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANKA kapanma boyunca kesintisiz hizmet verecek

İHA

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, 29 Nisan17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma boyunca tüm branşlarda uzman hekim kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sağlık ihtiyaçları konusunda kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

ANKA kapanma boyunca kesintisiz hizmet verecek

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, 29 Nisan17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma boyunca tüm branşlarda uzman hekim kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sağlık ihtiyaçları konusunda kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Kısıtlamada tedavisini evde sürdürmek isteyen hastalar için de “Evde Sağlık Hizmetleri” ile ihtiyaç duyulan branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti verilecek.
Kapanma süresince doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istenilen tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabileceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, “ Tüm dünyayı tehdit eden Covıd19 salgınına yönelik hastalarımızı, hasta yakınlarını ve çalışanlarımızı korumak için hastalığın görülmeye başladığı andan itibaren hastanemizde çok sayıda önlem almış olup yüksek hijyen standartlar ile hizmet vermeye devam ediyoruz.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek kapanma sürecinde de hastanemiz kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Hastalarımız hastanemizin 0342 329 27 27 numaralı telefonundan randevu alıp hastanemize gelebilirler. Talep ederlerse, gelmeden önce kendilerine sokağa çıkma yasağı muayene formu gönderebiliriz. Kontrol noktalarından geçerken bu belgeyi kullanabilirler. Randevu aldıklarında cep telefonlarına gelen randevu bilgileri ile ilgili mesajı da gösterebilirler. Gaziantep ANKA Hastanesi olarak poliklinikler, bekleme alanları, hasta odaları, asansörler ve tuvaletler gibi ortak alanlarda tüm koruyucu önlemleri artırarak hastalarımızın güvenilir sağlık hizmeti almalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra hastalarımız sağlık hizmetine istedikleri her an profesyonel sağlık ordumuz ile ulaşmalarına imkan sunuyoruz” dedi.

Evde Sağlık Hizmetlerine de tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Bayram, “Mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek hastalara dilediği yerde ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti sunmaktadır. Yani, yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen, hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmak istemeyen hastaların bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlıyoruz. Kişiye özel tedavi ve bakım planı oluşturuyor ve teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte hastalarımıza kesintisiz, kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hekimlerimiz ihtiyaç duyulması halinde alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenliyor, ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uyguluyor, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar konusunda kontrol ve takipleri yapıyor. Diğer yandan hemşirelerimiz evde enjeksiyon, evde ilaç uygulama, sonda takılması, örnek alma (kan, tükürük, idrar, gaita) pansuman, uzun süre yatarak tedavi edilenlerde görülen yatak yarası bakımı, evde serum uygulaması, yara bakımı, lavman uygulaması, sütur alma, damar yolu açma, çıkartma, infüzyon hizmetleri, EGK Çekimi, Port İğnesi Değişimi gibi tüm hemşirelik hizmetlerini veriyor” ifadelerini kullandı.

7/24 ambulans hizmeti de verdiklerini kaydeden Genel Müdür Cengiz Bayram, “Fizyoterapistlerimiz ise, fizyoterapi tekniklerini ve egzersiz tedavisi ile hastalarımızı mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız yaşama kavuşturmayı hedefliyor. Yeni doğum yapmış anneler için de, evde hemşirelik hizmeti kapsamında anne bakımı ve eğitimi, prematüre bebek bakımı hizmeti, yenidoğan bebek bakımı ve takibi yapıyoruz. Diyetisyenimiz beslenme konusunda destek hizmeti sunarken, donanımlı medikal ekibimiz ile de 7 gün 24 saat ambulans hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep’te, ANKA Hastanesi tarafından başlatılan evde PCR testi uygulaması sokağa çıkma yasağı olan günlerde de devam ediyor. Vatandaşların 05331557630 numaralı aramasının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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