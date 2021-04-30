Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki motosikletleri itekleyerek çalan hırsızlar yakayı ele verdi. Gözaltına alının 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede son dönemlerde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen K.Ç., İ.Ö. ve M.G. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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