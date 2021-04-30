Gaziantep'te cadde ve meydanlar boş kaldı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te normal günlerde yoğunluğun yaşandığı çarşılar, cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri işlek caddelerde kısıtlamaya yönelik uygulama yaptı. Yayaların ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-04-30 12:01:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.