Gaziantep'te, 4 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan araçta, bandrolsüz 4 milyon makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Nurdağı ilçesi girişinde durdurdukları, plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Bandrolsüz 4 milyon makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Makaronlara el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2021-04-30 12:45:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.