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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarı finalde dev eşleşme

İHA

Yarı finalde dev eşleşme

Finalde karşılaşması beklenen Türkiye Kadınlar Liginin iki iddialı ekibi yarı finalde karşı karşıya geliyor.
Her sezon şampiyonluk yolunda rakibiyle yolu kesişen Gaziantep ALGSPOR, Beşiktaş yarı finalde karşı karşıya geliyorlar. Kayseri Gençlerbirliği’ni 20’lık sonuçla geçen Gaziantep ALGSPOR, uzatmalarda Ataşehir Belediyespor’u 31 yenen Beşiktaş ile yarın akşam saat 20.00’da final için mücadele verecekler. Futbol otoriterleri tarafından erken final olarak gösterilen Gaziantep ALGSPOR, bu maça yoğun tempoda hazırlanıyor.
"İnancımız tam"
Gaziantep ALGSPOR, Kulübü Başkanı Ali GÖZCÜ, yarın akşam oynanacak zorlu Beşiktaş maçı öncesi takıma inançlarının tam olduğunu söyledi. Liglerin başladığı günden bu yana takımını yalnız bırakmayan sarıgrili takımın başkanı Ali GÖZCÜ, erken final yapacakları Beşiktaş maçını kazanarak önce finale çıkmayı ardından şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini belirterek, “Bu sezon pandemi nedeniyle Antalya’da değişik bir statüde oynanıyor... Her şey istediğimiz gibi gidiyor.. Gruptan lider çıktık ve Kayseri’yi de yenerek yarı finalde en önemli rakiplerimizden Beşiktaş ile yarın akşam karşılaşacağız.. Beşiktaş iyi kulüp onlara saygı duyuyoruz... Ama bizim hedefimiz her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk... İnşallah Beşiktaş maçını başarıyla geçip finalde de kazanarak şampiyon olmak istiyoruz.. Geçen sezon Avrupa’da yarım kalan hikayemizi de tamamlamak istiyoruz.. Beşiktaş maçı öncesi teknik ekibimize ve oyuncularımıza güvenimiz sonsuz.. Çünkü biz çok iyi bir ailesi havası oluşturduk.. Beşiktaş maçını da kazanarak geçeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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