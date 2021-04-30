Pandemi ve online eğitim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Güleş, pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan çocuklar ve aileleri arasındaki çatışmalara değinerek çözüm yolları hakkında bilgi verdi.



Covid19 salgını dünyanın hemen her ülkesini etkilemeye devam ediyor. Salgın, ailelerin ve bireylerin yaşam rutinlerini değiştirmelerine neden oluyor. Çocuklar okula gidemiyor ve evden eğitim almaya çalışıyor. Sosyal mesafeyi arttırmak gerektiği için, çocuklar arkadaşları ve akrabaları ile görüşemiyor. Bulaşıcı hastalık salgınları hepimizde hastalığın bize ve yakınlarımıza bulaşması korkusuna neden oluyor. Çocukların psikolojik sağlıklarının korunmasının hem kendileri hem de aileleri için son derece önemli olduğunu belirten Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Güleş, pandemi sürecinde uzakta eğitim alan çocuklar ve aileleri arasındaki çatışmalar ile birlikte çözüm yolları hakkında bilgi verdi.



"Pandemi en çok çocukları etkiledi"

Dr. Zafer Güleş, "Pandemi belki de en çok çocukları etkileyen bir süreç oldu, özellikle okulların kapanması ile çocukların evde daha çok zaman geçirmeye başlaması, eğitimlerine evde devam ediyor olmaları, ebeveyn ve çocuklar arasında çatışmaların artmasına sebep oldu. Bu noktada ebeveynlerin çocukları için yapabilecekleri en iyi şey belki de kendi ruh sağlıklarını korumalarıdır. Çünkü çocukların ruh sağlığı direkt olarak ebeveynin ruh sağlığı ile ilişkili olabilmektedir. Mutsuz, stresli ve öfkeli ebeveynlerin olduğu bir evde çocuktan da olumlu davranışlar beklemek pek mümkün değildir.’’ dedi.



Pandemi sürecinde evde bir düzenlilik ve sürekliliğin olması gerektiğinin altını çizen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zafer Güleş, bu noktada ebeveynlerin evde düzenli rutinler oluşturarak çocuklarına yardımcı olabileceklerini kaydederek, "Çocukların uyku, uyanıklık ve yemek saatlerinin belli olması, oyun, aktivite ve ödev saatlerinin belirlenmesi, evde uyulacak kuralların net sınırlarla çizilmesi, beraber kaliteli zaman geçirebilmek adına etkinlikler planlanması çocukların kendilerini daha iyi hissetmesini ve dolayısıyla davranış sorunlarının da azalmasında yardımcı olabilmektedir. Özellikle online eğitim sürecinde ebeveynlerin de online eğitimi yüz yüze eğitim ciddiyetinde ele almaları, evdeki düzeni eğitim saatlerine göre yeniden düzenlemeleri, ders saatlerinde çocuk için dikkat dağıtıcıların olmadığı uygun bir ortam oluşturmaları, ders aralarında çocuğun dinlenebilmesi ve hareket edebilmesi için çocuklarını ekrandan uzak tutmaları, öğretmenleri ile yakın ilişki içinde olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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