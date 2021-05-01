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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç 1 Mayıs'ı kutladı

İHA

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç 1 Mayıs'ı kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerin baş üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Türk milleti, alın terinin ne kadar önemli ve mukaddes olduğunu bilen, asırlar boyunca bütün insanlığa örnek teşkil etmiş bir millettir. Emeğiyle üretime değer katan, alın teriyle helal kazancının peşinde koşan, emekçi kardeşlerimiz bizim için paha biçilemez bir özelliğe sahiptir. Milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Yaşamakta olduğumuz güzel Oğuzeli'mizde, temizlik hizmetinden tutun, yol yapımına kadar, alt ve üst yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri çok büyüktür. Onların emeği, alın teri, cefakâr ve fedakâr gayretleri ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. ‘Sevdamız Oğuzeli´ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını birbirinden kıymetli emekçi kardeşlerimiz sayesinde alıyoruz. Kendilerine bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid19) salgınına karşı gece gündüz canlarını dişlerine takarak, tüm risklere karşı büyük özveri ile çalışan başta Oğuzeli Belediyesi çalışanları olmak üzere ülkemizin büyümesine, gelişmesine kalkınmasını katkı sağlayan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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