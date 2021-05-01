Üzerine motosiklet devrilen Abdurrahman öldü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, devrilen motosikletin altında kalan 2 yaşındaki Abdurrahman Taha, hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Ali Cüneyd Taha'nın oğlu Abdurrahman oyun oynarken, kendilerine ait park halindeki motosiklet, üzerine devrildi. Yaralanan Abdurrahman Taha, çağırılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Minik Taha'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-05-01 15:34:55



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