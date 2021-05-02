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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

İHA

GTB Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda, tam kapanma sürecinde reel sektörün talep ve beklentileri ile yeni uygulamaya konulan destek paketi hakkında istişarelerde bulunuldu. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 17 günlük tam kapanma sürecini değerlendirerek, iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. 17 gün sürecek tam kapanma kararının sağlık açısından olumlu olduğuna vurgu yapan Tiryakioğlu, "Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şeyin değeri ve anlamı kalmıyor. Ülkemizde özellikle son dönemlerde COVİD19 vaka sayılarındaki artışa paralel olarak uygulama alınan tam kapanma kararını yerinde buluyoruz. Temennimiz bu süreç içerisinde salgının minimize edilmesi ve bayram sonrası daha sağlıklı günlere kavuşmak. Tabii burada toplum olarak hepimize çok önemli görevler düşmekte. Salgınla mücadeleyi sadece kısıtlamalarla değil, fert olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek sürdürebileceğimizi unutmamalıyız" dedi.
Salgının ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerine çözüm üretmek amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tiryakioğlu, "Üyelerimizden ve meslek komitelerimizden gelen tüm talepleri titizlikle takip ederek raporlar halinde çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklarımızın bilgisine sunduk. Bu konudaki çalışmalarımızı bugün de aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Yaşanan salgın süreci, hizmetlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan birçok sektörü olumsuz şekilde etkiledi. Bu bağlamda devletimiz tarafından sağlanan destek paketleri ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından can suyu görevi üstlendi. Şimdi önümüzde 17 günlük bir tam kapanma süreci var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan iş ve çalışma hayatına dönük tam kapanma ve sonrasını kapsayan yeni destek paketi, ekonominin temel dinamikleri açısından büyük önem arz etmekte. Bunların yanı sıra, ticari hayatın devamlılığı, salgın kaynaklı yaraların sarılması ve hızlı bir toparlanma süreci için de ilave desteklere ihtiyaç duyulmakta. Özellikle zor durumdaki işletmeler için sağlanacak nakit hibe destekleri bu noktada yararlı olacaktır. Yine işletmelere düşük faizli kredi desteği, sigorta primlerinin ertelenmesi ve Kısa Çalışma Ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gibi beklentilerde sürecin daha kolay atlatılmasına katkı sunacaktır" diye konuştu.
Tiryakioğlu konuşmasında ayrıca canlı hayvan üreticilerinin pandemiden etkilenen sektörler arasında yer aldığına dikkat çekerek, artan girdi maliyetleri karşısında varlıklarını sürdürmekte zorluk çeken üreticilere hibe desteği ve kredi borçlarının ertelenmesi noktasında destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada borsanın faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin(TOBB) destekleriyle hazırlanan gıda yardımlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirten Akıncı, " Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazanı Şerifi maalesef salgın hastalığın gölgesinde idrak ediyoruz. Bu nedenle yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zaman dilimini yaşıyoruz. Yardımların gerçekleştirilmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Akıncı, konuşmasında ayrıca vatandaşları kan ve plazma bağışında bulunmaya da davet etti. Ramazan ayı ile birlikte kan ve plazma bağışında bir azalmanın görüldüğünü aktaran Akıncı, "Hayatın normal akışında bir yavaşlama olsa da pandemiyle mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor. Bunun yanı sıra kan ihtiyacı da devam ediyor. Tüm hemşerilerimizi immün plazma ve kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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