Hurda toplarken 1'inci kattan düştü; ağır yaralandı

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Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kullanılmayan otelin 1'inci katında hurda toplarken beton zemine düşen Ziya Özçelik (37), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Özçelik, uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otele hurda ve demir toplamak için girdi. Hurda toplayan Özçelik, ışıklandırmanın olmadığı atıl binanın 1'inci katından beton zemine düştü. Sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özçelik, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Özçelik, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇAhmet ATMACA

2021-05-02 12:45:19



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