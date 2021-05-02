Azra bebek, beşiğinde ölü bulundu

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Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 7 aylık Azra Aslan, beşiğinde annesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesine bağlı Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Aslan, iftar öncesi kızı Azra'yı uyuması için beşiğine bıraktı. İftarın ardından Aslan, beşiğinde kontrol ettiği kızını hareketsiz görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Azra bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Azra bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-05-02 12:58:38



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