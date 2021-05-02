Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı

İHA

Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HKÜ SEM) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Dijital Çağda Çocuk ve Gençler için Psikolojik Dayanıklılık' konulu webinar düzenlendi. Webinara konuşmacı olarak katılan HKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, ebeveynlerin 17 günlük kapanma sürecinde çocuklarının zarar görmemelerini istiyorlarsa ilk yapması gereken şeyin ümitlerini tazelemek olduğunu söyledi.
Çevrimiçi düzenlenen ve moderatörlüğünü HKÜ Rektör Yardımcısı ve SEM Müdürü Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu’nun yaptığı webinarda Dinç, salgın sürecinde 17 gün boyunca evde kalacak vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda katılımcılara bilgi verdi. Bu dönemin kimsenin beklemediği ve hazır olmadığı bir dönem olduğunu belirten HKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, "Neredeyse tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı pandemi süreci, bu çağ insanlarının küresel çapta daha önce yaşamadığı bir durum olduğundan çok sayıda araştırmanın da konusu oldu. Burada insanların kaygılanması ve telaşlanması normal. Yaşadığımız günler zor günler olabilir ama üstesinden gelebilecek güce, ümide, heyecana, ideale sahip olabiliriz yeter ki yarına dair inancımızı kaybetmeyelim. 17 gün boyunca evdeyiz. Bu değiştirebileceğimiz bir şey değil. Kavga edip karamsar olmak, ümitsiz olmak, perişan ve mutsuz olmak kime zarar verecek? Kendinden başka kimseye zarar vermeyecek. Yani kızdığım, küstüğüm, darıldığım insanlara zarar vermeyecek ama bana, çevremdekilere zarar verecek. Değiştiremeyeceğimiz gerçekler karşısında küsmek, darılmak, hayalimizi, heyecanımızı, ümidimizi kaybetmek yolunu seçiyorsak en başta kendimize zarar veririz. Sonra da en yakınımızdaki sevdiklerimize, çocuklarımıza, eşimize, dostumuza zarar veririz. Çünkü hal bulaşıdır. O yüzden birimizden birisinde karamsarlık, kaygı, mutsuzluk varsa diğerimize bulaşacaktır. Çocuklarımızın bu süreçten zarar görmemelerini istiyorsak ilk yapmamız gereken şey kendi ümitlerimizi tazelemektir. Heyecanımızı yükseltmektir. Çünkü onlara bulaşacak. Çocuklar ve gençler için hayat yeni öğrendikleri bir şeydir. Dolaysıyla nasıl bir insan yeni girdiği bir ortamda ne yapacağını bilmiyorsa etraftaki insanlara bakarak onlar nasıl davranıyorsa öyle davranırsa çocuklarda, gençlerde aynı bu şekilde davranır. Bu dönemde çocukların zarar görmesini istemiyorsak biz önce kendimizi toparlayalım. Biz ezberlerimizi gözden geçirip, duruşumuzu hayata ve diğer insanlara karşı netleştirelim. Bu noktada bir zafiyet gösterirsek çocuklar bundan mutlak suretle olumsuz etkilenecektir. Bu noktada sağlam durursak ve bir şekilde bu adaptasyon sürecini halledip hayata geri dönersek çocukların da bu süreci gözlerinde büyütüp kaygıya kapılmayıp üstesinden gelmeleri daha mümkün. Çünkü çocuklar ve gençler bizden küçük" dedi.
"Boş durmak kadar insana zarar veren bir şey yok"
Evde kaldığımız süre içerisinde uyuma ve uyanma saatleri, gün içerisinde yapılması gerekenlerle ilgili bir rutin oluşturma tavsiyesinde bulunan Dinç,"Rutine döndükten sonra yeni bir şeyler yapalım. Boş durmak kadar insana zarar veren bir şey yok. Zihnimizde bazı şeyler yanlış oturmuş. Mesela mutlu olan insanlar derdi olmayan insanlardır. Hayır bu yanlış. Dertsizlik mutluluk demek değil. Dert, sıkıntı, zorluk mutsuzluk demek değil. Pandemi döneminde zorluklar var ama mutsuz olmak zorunda değiliz. Bu bizi mutsuz etmek zorunda değil. Bunu kabul edelim. Dinlenmek demek boş durmak değildir. Dinlenmek demek bir şey yapmaktır. Boş durmak insanı daha çok yorar. Tatil demek yan gelip yattığımız, hiçbir şey yapmadığımız, hiçbir şey düşünmediğimiz bir dönem değildir. 17 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde yan gelip yatalım mı? Kendimizi tv ve sosyal medyaya mı verelim? Böyle yaparsak bu süreçten yorgun, ümitsiz, karamsar, mutsuz olarak çıkmamız çok büyük ihtimal" diye konuştu.
Programa katılımcı olarak öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ortamda yayımlandı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ...
Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü sürprizi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü ...
Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi Gaziantep’te 17 günlük kapanmada kuyumcuların tuttuğu özel güvenlikçilerin fark ettiği kum çuvalı, soygun için kazılan tüneli ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu ...
Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak ...
Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, kendisine sosyal medydan ulaşan küçük bir kızın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, ...
Mavikent'te çalışmalar son sürat
YEREL HABERLER Mavikent'te çalışmalar son sürat
Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde ...
(Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
YEREL HABERLER (Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Merhum Kamil Şerbetçi, sanayimiz ve ülkemiz için yaptığı çalışmalarla örnek olmuştur"
YEREL HABERLER Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO ...
Azra bebek, beşiğinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Azra bebek, beşiğinde ölü bulundu
Hurda toplarken 1'inci kattan düştü; ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hurda toplarken 1'inci kattan düştü; ağır yaralandı
Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü Atıl durumdaki otelden düşen şahıs itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü Atıl ...
(Özel) Buğday üreticisinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Buğday üreticisinin yüzünü güldürüyor
GTB Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde personelini ziyaret ederek iftar açtı
YEREL HABERLER İşçi Bayramında işçileriyle iftar açtı Şehitkamil ...
İmalat sanayinde dijitalleşmeye önemli hibe desteği
YEREL HABERLER İmalat sanayinde dijitalleşmeye önemli hibe desteği
Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor
Üzerine motosiklet devrilen Abdurrahman öldü
YEREL HABERLER Üzerine motosiklet devrilen Abdurrahman öldü
Şehir eşkıyaları yol kesip gasp yaptılar Gaziantep’te pompalı tüfekle vatandaşların yolunu kesip cep telefonunu gasp eden şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Şehir eşkıyaları yol kesip gasp yaptılar Gaziantep’te ...
Hayrullah Kubba'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Hayrullah Kubba'dan 1 Mayıs kutlaması
Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan 1 Mayıs kutlaması