Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmaları bir araya geliyor

Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen “Mobidictum Business Network” etkinliği, 89 Mayıs tarihleri arasında Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirecek. Bu etkinlik neticesinde yeni iş birlikleri ve yeni yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Gaziantep OSB Teknokent’inde sponsorları arasında yer aldığı bu etkinlikte, oyun yayınlarken dikkat edilmesi gerekenlerden gelir modellerine kadar birçok konu işlenecek. Bunların yanı sıra katılımcılar birebir görüşmeler de yaparak yeni iş birliklerine kapı aralayacaklar. Milyonlarca dolarlık ihracat hacmi bulunan oyun sektörünün bu etkinlik ile birlikte ihracat hacmini de büyüteceği düşünülüyor.

Gaziantep OSB Teknokent, Oyun Geliştiricileri ve Sektörünü Desteklemeye Devam Ediyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen ve son aylarda oyun geliştirmeye odaklanan girişimcileri ile dikkat çeken Gaziantep OSB Teknokent’in sponsorları arasında yer aldığı "Mobidictum Business Network", 89 Mayıs tarihlerinde Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirecek.

Mobıdıctum Busıness Network’te neler olacak

2 gün boyunca çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinlikte, oyun sektöründe hizmet veren 25’ten fazla uzman konuşmacı, uzmanların yapacağı 20 saatten fazla konuşma, oyun geliştiricilerin finansmanlarını artırmak için yayıncı ve yatırımcılar, oyunlara seviye atlatabilecek servis sağlayıcı firmalar, yeni firmaların göz önüne çıkabileceği “Sanal Fuar” alanları, gizli kalmış yeteneklerden ve daha fazlasından haberdar olabileceğiniz “Bağımsız Oyun Geliştirici Oyunları Sergi” alanı olacak. Temel olarak Türk geliştiricilerin ve oyun sektörünün önde gelen servis firmalarını bir araya getirmeyi amaçlandığı etkinlikte, bir oyun geliştiricisinin bilmesi gereken püf noktaları da ele alınacak. Bunun yanı sıra mobil oyunlar için dijital ve geleneksel pazarlama stratejileri, yayıncıların ilgi alanları: Bir yayıncıyla çalışmak için nasıl hazırlanılır. Yatırımcı konuşmaları: Bir yatırımcının bir stüdyodan beklentileri nelerdir. Tecrübe aktarımı: Başarılı bir stüdyonun tecrübeleri. Gelir yolları: Birçok yeni gelir modeli. Büyüme: Oyununuzu nasıl daha fazla büyütürsünüz. Hypercasual oyunlarda son trendler ve bu alanda başarı yakalamanın yolları da ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bu etkinliğe katılan bir oyun geliştiricisi, kendini ve oyun stüdyosunu ileri taşıyabilecek bilgileri edinebilecek. Pazarlama stratejilerinin yanı sıra bir yatırımcı ile çalışırken yapılması gerekenlere kadar birçok konu “Mobidictum Business Network” konuşmacıları tarafından katılımcılara aktarılacak.

Türkiye’den “Gaziantep OSB Teknokent” sponsorlar arasında yer alıyor

events.mobidictum.biz üzerinden biletlerini alan herkes, etkinlikteki tüm konuşmaları ücretsiz bir şekilde dinleyebilecek. Ayrıca katılımcılar, yüzlerce geliştirici, onlarca servis sağlayıcı ve yatırımcılar arasından diledikleri isimler ile birebir iş görüşmeleri yapma imkanına erişecek ve yeni iş birliklerine ilk adımı atacak. Etkinliğin sponsorları arasında Voodoo, CrazyLabs, Tenjin, InMobi gibi oyun sektörünün önde gelen firmaları yer alırken, Türkiye'den Gaziantep OSB Teknokent'in de etkinlik sponsorları arasında yer alması dikkat çekiyor. Türk oyun sektörünün dünyaya açılmasında iyi bir köprü olacağı düşünülen bu etkinliğin, gelecek aylarda ikincisinin de yapılacağı bildirildi.

"Bu tarz etkinliklere her zaman destek vermeye devam edeceğiz"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek olduklarını belirtti. Türkiye'deki 86 teknokentin sadece 6'sının OSB içerisinde olduğunu kaydeden Dereli, "Biz de bunlardan birisiyiz. Bu organik ve güçlü iş birliğiyle hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız, hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluştu. Geçen ay Teknokent’te faaliyet gösteren Tenet Games'in geliştirdiği oyun 170 farklı ülkede 5 milyon indirme sayısına ulaşmıştı. Bugün de Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen "Mobidictum Business Network" etkinliğine Gaziantep OSB Teknokent olarak sponsor olduk. Buna benzer etkinliklere her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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