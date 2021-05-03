Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

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Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, havale geçiren 2 aylık Esvet Asaf Aksoy, hayatını kaybetti. Saadettin Aksoy, otopsinin ardından bebeğinin cenazesini alıp, kucağında otomobiline götürdü. Bebek, mezarlıkta toprağa verildi.

Tekstil fabrikası işçisi Saadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesini yasa boğan Asaf bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bugün otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi, babası Saadettin Aksoy'a teslim edildi. Saadettin Aksoy, Adli Tıp Kurumu morgundan aldığı çocuğunun cenazesini kucağında otomobiline taşıdı. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA

2021-05-03 13:34:34



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