GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi “Bu performansın yıl sonuna kadar sürmesini diliyorum”

Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili olan Gaziantep, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,4 artış ile 883 milyon 575 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Ülkemiz ve şehrimizin nisan ayı ihracat performansı, içinden geçtiğimiz zor günlerde motivasyonumuzu artırdı. Dilerim yıl sonuna kadar bu performansı devam ettiririz” dedi.

“2020 yılı ihracatımızın yüzde 40’ına yılın ilk 4 ayında ulaştık” diyen Tuncay Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Gaziantep ihracatının 2021 yılı OcakNisan dönemi ihracatı 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu demek oluyor ki 2020 yılını 7,9 milyar dolar ile kapatan Gaziantep geçen yıl ihracatının yüzde 40’ına yılın ilk 4 ayında ulaştı. Bu performans içinden geçtiğimiz zor günlerde piyasalarda nakit akışının ve tedarik zincirinin devamlılığı için motivasyonumuzu artırıyor. Özveri ile çalışarak bize bu gururu yaşatan tüm ihracatçı üyelerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu performans ödüllendirilmeli”

Pandemi sürecinin tüm sektörleri yorduğunu ve zorladığını dile getiren Başkan Yıldırım, dış ticaretteki bu performansın ödülü hak ettiğini söyleyerek reel sektörün “Tam Destek Paketi” beklentisini yineledi. Yıldırım, “Firmalarımız bin bir zorluk içerisinde ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırıyor. Konteynır sorunu, hammadde tedarik sorunu, tam kapanma ile birlikte tedarik zincirindeki aksamaların yanında Kurumlar Vergisi oranının artırılması var. Sanki başarı cezalandırılıyor. İhracatçı ya da küçük esnaf hiç fark etmez hepsi ekonomi zincirinin bir halkası ve hepsi birbirini etkiliyor, hepsinin kapsamlı bir destek paketine ihtiyacı var. Kredi ve kredi kartı ödemeleri ile SGK ve vergi ödemelerinin faizsiz ötelenmesi, bu süreçte işletmelerimizin ayakta kalmasına destek olacak adımlardan biridir” diye konuştu.

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