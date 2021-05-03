İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği

İHA

İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği

İmkander Gaziantep Şubesi Suriye’deki kamplarda kalan yaklaşık bin 500 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulunurken 10 bin aileyede iftar yemeği dağıttı.
Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye’de kampta kalan yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek, TSK’nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerdeki kamplarda yaşayan bin 500 yetim ve öksüz çocuğa Ramazan bayramı öncesi bayramlık giyim yardımında bulunurken, 10 bin aileye de iftar yemeği dağıttı. Dernek ayrıca İdlib kırsalında 25 koyun keserek, buradaki yardıma muhtaç insanlara da etlerini dağıttı.
“10 bin aileye iftar yemeği”
İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Günlük 500 aileye yemek yapıyoruz. Şuana kadar 10 bin ailenin iftarlarını açmalarına vesile olduk. İdlib kırsalında 25 tane koyun kestik. Oradaki insanlara et dağıttık. Daha ramazan bitmedi. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.
“Bin 500 çocuğa giyecek yardımı”
Mübarek Ramazan ayının yaklaştığını ifade eden Gökdere, “Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan devam ediyor. Suriyeli kardeşlerimize iftar sofrası kurmaya devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 650 çocuğu giydirdik. Toplamda bin 500 çocuğumuzu giydirmiş oluyoruz. Ramazan yardımı için kamplarda yaşayan kardeşlerimize daha çok ulaşmamız için Müslüman kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına ...
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi “Bu performansın yıl sonuna kadar sürmesini diliyorum”
YEREL HABERLER GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını ...
Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe vuruldu Şahin: “Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe ...
Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmaları bir araya geliyor
YEREL HABERLER Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde ...
Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
YEREL HABERLER Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonu yılsonunda bitiyor Hazreti Ukkaşe türbesi baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona ...
Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı Gaziantep’te 7 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha ...
Şehidin emaneti unutulmadı
YEREL HABERLER Şehidin emaneti unutulmadı
Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı
YEREL HABERLER Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin ...
Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ortamda yayımlandı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ...
Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü sürprizi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü ...
Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi Gaziantep’te 17 günlük kapanmada kuyumcuların tuttuğu özel güvenlikçilerin fark ettiği kum çuvalı, soygun için kazılan tüneli ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu ...
Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak ...
Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, kendisine sosyal medydan ulaşan küçük bir kızın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, ...
Mavikent'te çalışmalar son sürat
YEREL HABERLER Mavikent'te çalışmalar son sürat
Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde ...
(Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
YEREL HABERLER (Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Merhum Kamil Şerbetçi, sanayimiz ve ülkemiz için yaptığı çalışmalarla örnek olmuştur"
YEREL HABERLER Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO ...
Azra bebek, beşiğinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Azra bebek, beşiğinde ölü bulundu
Hurda toplarken 1'inci kattan düştü; ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hurda toplarken 1'inci kattan düştü; ağır yaralandı