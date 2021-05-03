GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’ten yüzde 91,4 oranında artışla en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’ten yüzde 91,4 oranında artışla en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştık”

İHA

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’ten yüzde 91,4 oranında artışla en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştık”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, nisan ayında Gaziantep’in ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 oranında artış yaşandığını ve 883 milyon 576 bin dolar ihracat ile en yüksek nisan ayı ihracatına ulaşıldığını kaydetti.
Gaziantep’in hem aylık hem dönemlik ihracatta 5. sıradaki yerini koruduğunun altını çizen Ünverdi, bu başarının arkasında büyük bir mücadele olduğunu belirterek, “Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ünverdi, pandemi nedeniyle geçen yılın nisan ayında uluslararası ticarette çok büyük durgunluk yaşandığını anımsatarak, ihracattaki oransal artışta geçen yılın koşullarının etkili olduğunu, Gaziantep’in ise baz etkisinin de üzerine koyarak en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Ocaknisan döneminde ise Gaziantep’in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında arttığına vurgu yapan Ünverdi, ilk dört aylık dönemde Gaziantep’ten 3 milyar 170 milyon 161 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
17 günlük kapanma kararına da değinen Başkan Ünverdi, ekonomiden sosyal yaşama kadar büyük fedakarlıklarla yürütülen bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Alınan tedbirlere toplum olarak harfiyen uymak zorundayız ve bu hepimiz için insani bir sorumluluk. Yaşamımızı büyük oranda kısıtladık ve bu çabaların boşa gitmemesi için çok dikkatli olmalıyız. Zorlu bir süreç ama bunu fırsat bilmeli ve korona virüsten bir an önce kurtulmak için temasın önüne geçmeliyiz. İnşallah tam kapanma bittiğinde vaka sayılarını en aza indirmiş oluruz ve aşı çalışmalarıyla yakın zamanda daha güzel günlere hep birlikte kavuşuruz. Bu süreçte sanayicilerimizin, KOBİ’lerimizin ve tüccarlarımızın yaşadığı sorunları çok iyi biliyor, yakından takip ediyor ve çözümü için büyük çaba gösteriyoruz. Sektörlerimizden gelen talepleri raporlar halinde üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ve ilgili kurumlara iletmeye devam ediyoruz. Bu süreçte kamu destekleri sorun yaşayan sektörler öncelikli olmak üzere devam etmeli ve nerede yara varsa büyümeden kurutulmalı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti Fadıloğlu’ndan Merve Nur ve ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret ...
İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği
YEREL HABERLER İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar ...
Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına ...
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi “Bu performansın yıl sonuna kadar sürmesini diliyorum”
YEREL HABERLER GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını ...
Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe vuruldu Şahin: “Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe ...
Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmaları bir araya geliyor
YEREL HABERLER Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde ...
Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
YEREL HABERLER Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonu yılsonunda bitiyor Hazreti Ukkaşe türbesi baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona ...
Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı Gaziantep’te 7 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha ...
Şehidin emaneti unutulmadı
YEREL HABERLER Şehidin emaneti unutulmadı
Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı
YEREL HABERLER Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin ...
Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ortamda yayımlandı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ...
Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü sürprizi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü ...
Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi Gaziantep’te 17 günlük kapanmada kuyumcuların tuttuğu özel güvenlikçilerin fark ettiği kum çuvalı, soygun için kazılan tüneli ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu ...
Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak ...
Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Tam kapanmada kurallara uymayanlara ceza yağdı
Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, kendisine sosyal medydan ulaşan küçük bir kızın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Doğum günü davetine mutlu eden cevap Kaymakam Mutlu, ...
Mavikent'te çalışmalar son sürat
YEREL HABERLER Mavikent'te çalışmalar son sürat
Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde unutulmadı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı vefatının 16. yıldönümünde ...
(Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
YEREL HABERLER (Özel) Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Merhum Kamil Şerbetçi, sanayimiz ve ülkemiz için yaptığı çalışmalarla örnek olmuştur"
YEREL HABERLER Ünlü sanayici vefatının 23. yıldönümünde anıldı GSO ...