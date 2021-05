Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde her gün 4 çeşitten oluşan sıcak yemek 490 ihtiyaç sahibinin evlerine servis ediliyor.

Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı Aşevi’nin mutfağında hijyen ortamda hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek her gün 490 ihtiyaç sahibi vatandaşın evlerine servis ediliyor.

“Aşevimiz Gönül Soframız’’

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Aşevimiz gönül soframızdır. Araban Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfımıza bağlı Şehit Sait Demirel Aşevimizde her gün 490 vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Tam kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

