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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

İHA

Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Gaziantep, dış ticarette bölgenin lokomotif şehri olma başarısını sürdürerek Nisan ayını 883 milyon 576 bin dolarlık ihracatla tamamladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’te ihracat artışının bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 91,4’lik artış oranı yakaladığını açıkladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), günden güne yükselttiği ihracat performansını Nisan ayında yeni rekorlarla taçlandırdı. Geride bıraktığımız ayda bölge ihracatı bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 86,1 oranında artarak 1 milyar 10 milyon 795 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Gaziantep ise dış ticarette bölgenin lokomotif şehri olarak Nisan ayını 883 milyon 576 bin dolarlık ihracatla tamamladı ve önceki yıla göre yüzde 91,4’lik artış oranı yakaladı.

Dış ticarette ortaya konan performansın gelecek için kendilerini daha da motive ettiğini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bölge ihracatımız, 2020 yılının Aralık ayından sonra bir kez daha aylık bazda 1 milyar dolar seviyesini aşmayı başardı ve en yüksek Nisan ayı ihracatını gerçekleştirdi. Gaziantep şehrimiz de Nisan ayı performansıyla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat gelirini elde etti. Bunun yanı sıra Bölgemiz, geçtiğimiz ay toplam 169 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Nisan ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek ülke sayısına ulaştı. Dolayısıyla sadece nominal ihracat değeri olarak değil, birçok farklı parametre yönünden rekorlarla dolu bir ayı geride bıraktığımızı söyleyebilirim” dedi.

“İhracattaki yükseliş 2021 geneline yansıdı”
2021 yılının kümülatif ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “OcakNisan 2021 döneminde bölgemiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9’luk artışla 3 milyar 632 milyon 119 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 3 milyar 170 milyon 161 bin dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 36,9 oranında artırdı” ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan tüm sıkıntılara karşın bölge ihracatçısının azimle engelleri aştığını ifade eden Kileci, “Nisan ayında bölgemizden 2 bin 558, Gaziantep’ten ise bin 740 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu sayede bölgemiz ihracatçı sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek değerine, Gaziantep ise en yüksek Nisan ayı değerine ulaşmıştır. Bölgemizin son dönemde istikrarlı bir biçimde ihracat performansını yükseltmesinde en büyük pay şüphesiz ihracatçılarımıza aittir. Ekonomik dalgalanmaların böylesine arttığı bir dönemde, Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki ihracatçı sayısında yaşanan bu artış bizler için gurur vesilesidir” ifadelerine yer verdi.

En Çok Irak, ABD ve Suriye’ye İhracat
Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 36,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, AB ülkelerinin yüzde 19,4 payla ikinci ve Amerika ülkelerinin yüzde 14,5 payla üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. 2021’in OcakNisan ayları arasında toplam 187 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Mısır ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” şeklinde konuştu. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep yine Türkiye beşincisi
Gaziantep, Nisan ayındaki 883 milyon 576 bin dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 148’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Dış ticaret verileriyle Türkiye’nin örnek şehri olan Gaziantep’i en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında daha yukarılara taşımak temel hedefimiz” değerlendirmesinde bulundu. Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, halı, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Nisan ayında GAİB'e bağlı diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 118,7 milyon dolar, Mardin'in 77,6 milyon dolar, Malatya'nın 29,6 milyon dolar, Diyarbakır'ın 21,3 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 12,5 milyon dolar, Adıyaman'ın 10,7 milyon dolar ve Kilis'in 4,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

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