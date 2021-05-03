3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı

DHA

3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 3 ayrı camide toplanıp ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını belirten, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran görevlilere direnip devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyen 76 kişi, polislerin müdahalesiyle çıkarıldı. Gaziantep Valiliği´nden yapılan açıklamada, bu kişilerin amaçlarının ibadet değil, provokasyon olduğu belirtilerek, camiye polislerin ayakkabıları ile girdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Gaziantep'te, dün 3 ayrı camide toplanan bazı kişiler, ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını söyledi. Cami imam ve müezzinler, kalabalıktan camiden çıkmalarını istedi. Ancak, camilerdeki toplam 76 kişi uyarılara aldırmayınca görevliler durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, camiden çıkmamakta ısrar eden ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkardı. Direnenler ise gözaltına alındı, müdahale sırasında bir mahalle bekçisi biber gazı ile müdahale etti.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği de sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce haklarında terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini `Alparslan Kuytul Gönüllüleri´ olarak adlandıran kişilerin 2 Mayıs günü yatsı namazına müteakip 21.30 sıralarında 3 camide toplandığı belirtilerek, "3 camide 76 şahıs ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir. Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek, devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" dedi.
`POSTALLA GİRİLDİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR´
Sosyal medyada iddia edildiği gibi cami içerisine postal ile girilmesinin söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
"Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nce yayımlanan genelge kapsamında, "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir' hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabet olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir. Ayrıca: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.'
AMAÇ İBADET DEĞİL, PROVOKASYON
Yaşananların provokasyon olduğunu ve bunu yapan kişilerin daha önce terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşları olup amaçlarının ibadet değil, sivil itaatsizlik yapmak olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır. Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır. Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir. Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir. Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-05-03 17:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev başında
YEREL HABERLER Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev ...
Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını ...
Sadaka kutusu hırsızı, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sadaka kutusu hırsızı, güvenlik kamerasında
Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gaziantep tüm zamanların en yüksek ihracatını ...
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandı Çok sayıda suç aleti, çalıntı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs ...
Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti Fadıloğlu’ndan Merve Nur ve ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep’ten yüzde 91,4 oranında artışla en yüksek nisan ayı ihracatına ulaştık”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...
İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği
YEREL HABERLER İmkander’den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar ...
Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir babanın en ağır yükü Ölen bebeğini kucağına ...
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi “Bu performansın yıl sonuna kadar sürmesini diliyorum”
YEREL HABERLER GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını ...
Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe vuruldu Şahin: “Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için ilk kepçe ...
Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı
Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmaları bir araya geliyor
YEREL HABERLER Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde ...
Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
YEREL HABERLER Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi
Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonu yılsonunda bitiyor Hazreti Ukkaşe türbesi baştan sona yenilendi
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona ...
Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı Gaziantep’te 7 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha ...
Şehidin emaneti unutulmadı
YEREL HABERLER Şehidin emaneti unutulmadı
Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin uyarısı
YEREL HABERLER Tam kapanmada evde kalanlara "ümitlerinizi tazeleyin ...
Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
YEREL HABERLER Şehitkamil’den Nizip’e yeni pazar yeri
El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ortamda yayımlandı
YEREL HABERLER El emeği göz nuru kutnu kumaşı kitabı elektronik ...
Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü sürprizi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının kızı Bahar'a, doğum günü ...
Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi Gaziantep’te 17 günlük kapanmada kuyumcuların tuttuğu özel güvenlikçilerin fark ettiği kum çuvalı, soygun için kazılan tüneli ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu ...