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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Ben siyasetçinin ahlaklı olanını severim“

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Ben siyasetçinin ahlaklı olanını severim“

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehre kazandırılması amacıyla oluşturulan 61 bin kitap arşivi hakkında yazılı ve görsel basında çıkan asılsız iddialara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarının yaşatıldığı, kaleme aldığı kitapların ziyaretçilere sunulduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anı Müzesi’nde açıklamada bulundu.
“Siyasetçinin ahlaklı olanını severim” diyen Başkan Şahin, Atatürk ve Atatürkçülük kullanılarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı onca çalışma yok sayılmamalı” dedi.
“Eğitim Dostu Kent” sloganından hareketle Gaziantep’te okuma seferberliği başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 61 bin kitap arşivlik projesiyle yazılı ve görsel basından asılsız iddialarla karşı karşıya kaldı. Kamuoyunda yanlış algı oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anı Müzesi’nde yanıt vererek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çalışkan ve ahlaklı olanını severim’ sözü en değer verdiğim sözler arasında yer alıyor. Ben de siyasetçinin ahlaklı olanını severim. Lütfen siyasetinizi yaparken Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü kullanarak Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu kadar çalışmayı yok saymayın. Gelin şu anı müzesini dolaşın. 400 bin kişinin gezdiği bu müzeden haberiniz yok. Atatürk’le ilgili yaptığımız belgesellerden haberiniz yok” açıklamasında bulundu.
Müzeyi şimdiye kadar 400 bin kişi gezdi
Gaziantep Anı Müzesi’nde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Böylesine güzel hatıraları içerisinde barındıran Atatürk Anı Müzesi’ni hayata geçiren, her kütüphanesine mutlaka Nutuk’u baş eser olarak koyan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mustafa Kemal’in bize bıraktığın en güzel manevi miras ilim ve akıldır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çalışkan ve ahlaklı olanını severim’ sözü en değer verdiğim sözler arasında yer alıyor. Ben de siyasetçinin ahlaklı olanını severim. Lütfen siyasetinizi yaparken Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü kullanarak Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu kadar çalışmayı yok saymayın. Gelin şu anı müzesini dolaşın. 400 bin kişinin gezdiği bu müzeden haberiniz yok. Atatürk’le ilgili yaptığımız belgesellerden haberiniz yok. Bu haberi gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesini Atatürk Anı Müzemize davet ediyorum. Gelsin müzemizi hep birlikte gezelim. Bu iddiaları haberleştiren yayın organlarını da halkın vicdanına havale ediyorum. Bu yasakçı zihniyetten bu ülke çok çekti. Bu zihniyetler nedeniyle bu topraklardan Nazım Hikmetler sürüldü. Ahmet Kayalar sürüldü. Özgürlükçü ortamda yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Müzede Atatürk’e dair 2 binin üzerinde kitap bulunuyor
Müzede bulunan Atatürk Araştırma kitaplığı bölümüne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İki binin üzerinde Atatürk kitaplığımız bulunuyor. Baktığımız zaman Kamil Ocak’tan Ali İhsan Göğüş’e, Cemil Cahit Güzelbey’den Cemil Alevli’ye, Ömer Asım Aksoy’dan Hamdi Kutlar’a, Atatürk’ün sevdiği kitaplar, Atatürk’e dair olan bütün yazıları burada müzemizde yer verdik, kitaplaştırdık ve koleksiyon haline getirdik. Atatürk’ün okuduğu kitapların hepsini bir araya topladık. Baktığınız zaman Atatürk’le ilgili şu ana kadar Türkiye’de uluslararası boyutta yayınlanan bütün yayınları burada görebilirsiniz. Atatürk ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili kadın şehitlerin yer aldığı bölümlerin olduğu büyük bir araştırma merkezindeyiz. Bu merkezdeki en önemli eser Osmanlıca kaleme alınan ilk Nutuk’umuzdur. Bütün Nutuk’larımız burada bulunuyor. Merkezimizi şimdiye kadar yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti” ifadelerine yer verdi.
“Atatürk’ün Gaziantep’te geçirdiği 36 saatini bu müzede yaşatıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Müzemiz Bey Mahalle’mizde bulunuyor. Bey Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933 yılında geldiği ve kaldığı mahalledir. Burada 36 saatini geçiriyor. Şehirde geçirdiği çok güzel bir zaman dilimi nedeniyle Gaziantepliler Mustafa Kemal Atatürk’ü fahri hemşeri yapmak istiyor. Atatürk de gelen bu isteği kabul ediyor. Onun üzerine ise bir nüfus cüzdanı çıkartılıyor. Nüfus cüzdanına baktığınız zaman Gaziantep ili Merkez ilçesi Bey Mahallesi olarak yazılıyor. Atatürk bizim fahri hemşerimizdir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel anıyı müzeleştirdik, halkımızın hizmetine sunduk. O gün Mustafa Kemal Atatürk’ün gelerek kullandığı bütün eşyaları müzemizde sergileyerek vatandaşımıza sunduk” diye konuştu.
“Atatürk’ün hatıraları müzede gelecek kuşaklara aktarılıyor”
Müzeyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleneksel Gaziantep evinin mimarisinden bahsederek, “1933 yılında iki Gazi’nin buluşması sürecinde büyük bir heyecan vardı. Herkes elinde ne varsa bir araya getirerek Atatürk’ü iyi ağırlamanın gayreti içerisine giriyordu. Havanından kalemine, sefer tasından örtüsüne ortak bilinçle çalışma yapılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün yattığı yatak, Barlas Ailesi tarafından temin ediliyor. Ardından bu yatak müzemize hediye ediliyor. Ayrıca müzemizde çok özel bir fincan bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e geldiğinde kahve içtiği fincan. Antika bir fincan özel olarak getiriliyor. Bunun yanı sıra iki Gazi’nin buluşmasının 36 saatini belediyemiz bünyesinde belgeselleştiren bir kurum niteliği taşıyoruz. Dolayısıyla bu anının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hatıralaştırılması bizler için mutluluk verici bir durumdur” diye konuştu.

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