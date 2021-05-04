Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerinin mağdur olmaması için önlem

Pandemi ile mücadele kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı sebebiyle küçük işletmelerin süt talebini ertelediği için süt üreticileri mağdur duruma düşmemesi için valilik bir dizi önlem aldı.

Gaziantep’te bahar mevsimi ile beraber özellikle koyun ve keçi sütü üretiminde önemli ölçüde artış oldu. Ancak Pandemi ile mücadele kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı sebebiyle küçük işletmelerin süt talebini ertelediği için üreticinin elinde çiğ süt birikti. Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında Tarım İl Müdürlüğü ve Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ile konu görüşülerek ekonomik bir mağduriyet yaşamaması için bir dizi önlem alma kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada alınan önlemlerle ilgili bilgiler paylaşılarak, “Süt üreticilerimizin ürünlerini istedikleri her yere nakletmeleri ve pazarlamalarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak sütünü pazarlamada sıkıntı yaşayan üreticilerimizin sütleri günlük olarak işletmelerinden Birlik araçları tarafından teslim alınacaktır. İsteyen üreticinin teslim ettiği sütleri kendi adlarına ücretsiz salamura yöre peyniri olarak imal edilip muhafaza edilecektir. Üreticilerin kendi ev ve işletmelerinde imal ettikleri peynirleri ise yine onlar adına Birlik imalathanesinde ücretsiz olarak salamura yapılarak ambalajlanıp onlar adına muhafaza edilecektir. Sütünü bedeli karşılığı satmak isteyen üreticinin sütü Birlik tarafından satın alınıp işlenecek ve değerlendirilecektir” şeklinde açıklandı.

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