Büyükşehir’den mağdur olan sektörlere bir destek daha Yerel ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler vatandaşa dağıtılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den mağdur olan sektörlere bir destek daha Yerel ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler vatandaşa dağıtılacak

İHA

Büyükşehir’den mağdur olan sektörlere bir destek daha Yerel ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler vatandaşa dağıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma döneminde verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Gaziantepli ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler satın alınarak bayramda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisine alan korona virüs salgını döneminde verilen ulusal mücadelede yürürlüğe konulan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sektör çalışanlarının ekonomik açıdan süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için açıkladığı maddi yardımın kapsamını genişletti. Bu kapsamda yaklaşan Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda satış beklentisinde olan ve buna göre hazırlık yapan ayakkabı üretimi ve satışı yapan esnaf için yeni bir destek açıklayan Büyükşehir Belediyesi, ellerde kalan ürünlerin satın alımını yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce arasında yapılan görüşme sonrası açıklanan destekle beraber ayakkabı esnafına rahat bir nefes aldırılması amaçlanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daha öncesinde de 17 günlük tam kapanmanın açıklanması sonrası etkilenen sektörlerin mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla aldığı destek kararında çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü’nde annelere hediye edilmesine, düğün salonu çalışanlarına destek programı hazırlanmasına, bayram öncesi seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmasını, pazarcıların mağduriyetini gidermek için hızlı bir sosyal çalışma planı yapılmasına, halı yıkamacılarının bayram öncesi yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesini ve evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlara yönelik sosyal destek sistemi devreye girmesini kararlaştırmıştı.

“Çocuklar için bir ayakkabı bayramın habercisi olabiliyor”
Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının birleşme, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu hatırlatarak, “Bu ayda özellikle tam kapanmayla birlikte bayramı bayram tadıyla yaşayabilmemiz için bu kapanmada mağdur olan esnafımıza destek verme kararı aldık. Geçen hafta desteğin ilk paketini açıklamıştık. İlk paketimizde çiçekçilerimiz, pazarcılarımız, seyyar satıcılarımız, gündelikçilerimiz, çocuk bakıcılarımız vardı. Ama bugün yaptığımız çalışmada Gaziantep’in en güçlü sektörleri arasında bulunan ayakkabıcılar bulunuyor. Oda başkanımızla yaptığımız istişarede burada bir mağduriyetin olduğu kanısı ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de tıpkı çiçekçilerimize yaptığımız gibi bugün de ayakkabıcılara bu desteğimizi verme kararı aldık. Çok önemli bir durum ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Bayram ayakkabısı alındığında yastığımın altına koyar, sabaha kadar öyle uyurdum. Çocuklar için bir ayakkabı bayramın habercisi olabiliyor. Bayram telaşı da esnafa bereket olarak geliyor. Fakat salgın nedeniyle meydana gelen tam kapanmada buradaki mağduriyeti gidermek gerekiyor. Ayakkabı sektörü bu şehrin ana damarlarından biridir. İstihdam yapıyor, ihracat yapıyor, ekonomi üretiyor. Biz de iyi günde ve kötü günde halkımızla kader birliği yaptık. O gün bugün. Biz bayram öncesi ayakkabıcı esnafımızın elinde ne ürün varsa alacağız. Bayramda çocuğuna ayakkabı alamayan ailelere götüreceğiz, hediye edeceğiz. Çocukların bayramdaki gülüşlerini, gözlerindeki heyecanlarını artıracağız. Şehrin huzuru ve mutluluğu için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Başkan ana yüreğiyle bize el uzattı”
Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise destekler için çok şanslı olduklarını belirterek, “Kapanmadan kaynaklı zor günler geçiren ayakkabıcı esnafı bu 17 günlük kısıtlamada en güzel şekilde iş yapacağı süreçte kapanma ile karşı karşıya kaldı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girdi. Ana yüreğiyle bize el uzattı. Ayakkabı esnafımızın elinde bulunan ürünleri, alıp hibe şeklinde vatandaşa dağıtmanın sözünü verdi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, camide eylem yapan 76 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, camide eylem yapan 76 kişi serbest ...
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
YEREL HABERLER İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi yeninden tescillendi
YEREL HABERLER GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi yeninden ...
Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerinin mağdur olmaması için önlem
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliğinden süt üreticilerinin mağdur ...
Psikolojinin gündemi "Pandemi ve Ruh Sağlığı" oldu
YEREL HABERLER Psikolojinin gündemi "Pandemi ve Ruh Sağlığı" oldu
Şehitkamil vadi park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Fadıloğlu, son aşamayı yerinde inceledi
YEREL HABERLER Şehitkamil vadi park, önümüzdeki günlerde hizmete ...
Moringa bitkisi sayesinde iş kadını oldular Hindistan’dan getirdiler, Nurdağı’nda yetiştirip satıyorlar
YEREL HABERLER Moringa bitkisi sayesinde iş kadını ...
Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne geçildi
YEREL HABERLER Acil Çağrı Merkezi ile asılsız ihbarların önüne ...
ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert tepki "Adalet istiyoruz"
YEREL HABERLER ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Ricardo Sa Pinto: "Her şeyi yaptık ama golü bulamadık"
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: "Her şeyi yaptık ama golü ...
Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Avrupa yolunda iyi bir galibiyet ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (Maç ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 0-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale görüntülerine ilişkin açıklama “Adli ve idari işlem başlatılmıştır” “Bir personel biber gazı ile müdahalede bulunmuş, camiye ayakkabı ile girilmemiştir”
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale ...
Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Ben siyasetçinin ahlaklı olanını severim“
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ...
Pandemi döneminde çocukların ruh sağlığı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Dr. Özcan: “Pandemi döneminde çocuğun soru sorabileceği ve güvenle cevap alabileceği bir ortam oluşturulmalıdır” Psikolog Gizem Başkılıç Turan: “Pandeminin günlük yaşamımıza yansımaları çocuğa uygun bir dille anlatılmalıdır”
YEREL HABERLER Pandemi döneminde çocukların ruh sağlığı SANKO ...
3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye ...
Dünya astım günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gündoğdu: “Astım tedavisinin başarılı olmasında astım tanısının doğru konulması çok önemli” “Pandemi döneminde astım tedavisinin devamlılığı önemlidir”
YEREL HABERLER Dünya astım günü SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. ...
Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev başında
YEREL HABERLER Şahinbey’de temizlik ekipleri gece gündüz görev ...
Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını ...