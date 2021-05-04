Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü Kamyonun damperi koparak otoyolda havada asılı kaldı

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Gaziantep’te bir kamyonun damperi kalkarak yukarıdaki yol işareti tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi koparak havada asılı kalırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Kaza, Gaziantep İpekyolu Başpınar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 YS 453 plakalı Mercedes marka kamyonunun damperi açılarak yol işaretine çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koparak havada asılı kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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