Haftada bir mobil oyun geliştiriyorlar

Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bilgisayar mühendisi genç girişimciler, mobil oyunlar üretiyor. Geliştirdikleri oyunlar bugüne kadar 30 milyon indirilen, Türkiye'yi global mobil oyun sektöründe söz sahibi yapmayı hedefleyen mühendisler, her hafta bir oyun üretip piyasaya sürüyor.

Abdurrahman Koçak, kendisi gibi bilgisayar mühendisi bir grup arkadaşı ile birlikte 2015 yılında oyun şirketi kurarak mobil oyun üretimine başladı. Koçak ve arkadaşlarının geliştirdiği ve milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan bazı mobil oyunlar, iOS, App Strore'de 'en iyi yeni oyunlar' listesine girdi. Mobil platformlarda geliştirdikleri oyunların indirilme sayısının 30 milyonu aşması üzerine genç girişimciler, teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekti. Dev bütçeli mobil oyun pazarında başarılara imza atan girişimciler, bir teknoloji yatırımcısından 1 milyon 850 bin lira yatırım desteği aldı. Alınan desteğin ardından Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta kurdukları şirkette iş alanlarını genişleten Koçak ve arkadaşları, adeta seri üretime geçerek her hafta yeni bir oyun üretip piyasaya sürmeye başladı.

'30 MİLYON OYUN İNDİRME BAŞARIMIZIN ARDINDAN YATIRIM DESTEĞİ ALDIK'

Yazılım ekibinin liderliğini yürüten Abdurrahman Koçak, geliştirdikleri oyunların dünyada 30 milyon kez indirildiğini ve bu başarıların ardından yatırım desteği aldıklarını söyledi. Koçak, kurduğu ekip ile haftada bir oyun geliştirerek test edildikten sonra kullanılmak üzere sanal ortama sunduklarını belirterek, "Mobil oyunlar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz oyunları da yayımcılarla birlikte tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Daha önce geliştirdiğimiz oyunların dünya genelinde 30 milyon indirmesi gerçekleşti. Bu başarının ardından bir yatırımcıdan destek aldık. Şimdi aldığımız yatırım desteğiyle ekibimizi genişlettik ve artık neredeyse haftada bir oyun geliştiriyoruz. Yaptığımız oyunları test ediyoruz ve sonuçları güzel gelen oyunları yayınlıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKKEN OYUNU 'NASIL GELİŞTİRİRİM' DİYE DÜŞÜNÜRDÜM'

Abdurrahman Koçak, oyun merakının çocukluğundan geldiğini ve küçüklerin oynadığı oyunları geliştirmek yönünde kafasında fikirler olduğunu söyledi. Çocukluktaki hayallerini gerçekleştirmek için büyüyünce oyun geliştirme merakıyla bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih ettiğini anlatan Koçak, "Küçüklükten gelen bir oyun merakım vardı. Her çocuk oyun oynardı, ben o oyunu geliştirmeyi düşünürdüm. Daha küçüklükten sürekli oyun oynarken o oynadığımız oyunların nasıl yapıldığını düşünürdüm hep. Yine okuduğum bölümümü de bu hayallerim uğruna seçtim. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Yine bu alanda yüksek lisansımı da yapıyorum. Çabalarımızla Gaziantep'ten global bir marka oluşturmak istiyoruz. Şu anda geliştirdiğimiz oyunlar daha çok hyper casual oyun türleridir. Oyunlarımızdan birisi Amerika'da en çok indirilen ücretsiz oyunlarda birinci sıraya kadar yükselmişti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ

2021-05-05 09:58:59



