Obezite ameliyatı ile 10 günde 14 kilo verdi

Gaziantep’te yaşayan 45 yaşındaki Hasan Sarıaslan, fazla kilolarından dolayı yataktan kalkamayınca ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 230 kilogram olan Sarıaslan, ameliyat sonrası 10 günde 14 kilo verdi.

Obezite hastası olan ve 230 kilogram olduktan sonra hareket etmekte dahi zorlanan Hasan Sarıaslan, aşırı kilolarından ötürü yatıp, kalkmakta iyice zorlanınca mide ameliyatı olmaya karar verdi. Hasan Sarıaslan, mide ameliyatı olmak için Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Obezite , Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tüm tetkiklerinden ardından mide ameliyatı olan Sarıaslan, 10 günde 13 kilogramı yağdan olmak üzere 14 kilo verdi.

“ Hırslandım ve ameliyat olmaya karar verdim”

Kilolarından ötürü ciddi hareket kısıtlılığı yaşayan, Hasan Sarıaslan, “Bir gün akşam vaktinde yataktan kalkmak için çabalarken sedyeden düştüm. Yataktan düşünce hırslandım ve ameliyat olmaya karar verdim. Çevremdekiler yıllardır ameliyat olmamı söylüyordular ama ameliyat olmaya korkuyordum. Karar verdikten sonra Emin Hoca’nın yanına geldik. Emin Hoca sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Önce Allah’a daha sonra Emin Hocaya teslim oldum. Ameliyat sonrası daha rahat oturuyor, daha rahat kalkıyorum. 10 günde 14 kilo verdim” dedi.

“İlk kez bu kadar fazla yağ kaybı olan hastam oldu”

8 yıldır ilk kez kısa sürede bu kadar yüksek bir kilo kaybı yaşayan hastasının olduğunu vurgulayan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, “ Hasan Bey’in yaşadığı travmatik bir olayın arkasından böyle bir karar alıp bize başvurması istenen bir durum değildi. Gerçekten çok sıkıntılı bir tablo ile geldi. Psikolojik olarak kendisini ameliyata tam olarak hazırlamış şekilde geldi. Bize geldiğinde hasta yaklaşıl 230 kilogram civarlarındaydı. Biz hastayı ameliyata hazırladık. Tecrübelerimize dayanarak tüm tetkiklerini yaparak ameliyat edebileceğimizin kararını verdik. Her şey hazırlandıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyat gayet güzel ve başarılı geçti. Ameliyat sonrasına hastamız çok uyumluydu. Ameliyat sonrasında da herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Taburcu ettiğimizde bizim ve diyetisyenimiz Saadet Tayşi hanımın dediklerini uyguladı. Sonuç hakikaten çok güzel oldu, inanılmaz bir başarı oldu. 14 kilonun yaklaşık 13 kilosunu yağdan olmak üzere 10 gün içerisinde verdi. Gerçekten biz bile inanamadık. Hedef 100 kilograma inmesi. İnşallah bir yılsonunda hedef kilosunun fazlasını da vererek istediğimiz kilolara geriler. Yaklaşık 8 yıldır bu işle uğraşıyorum. Hasan Bey, ilk kez bu kadar fazla yağ kaybı olan hastam oldu. Şimdiye kadarki en obez hastamızda yine kendisiydi” diye konuştu.

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