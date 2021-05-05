Araban’da firik hasadı başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde sert buğday olarak bilinen firik hasadı başladı. Rekoltenin yüksek olması firik üreticilerini sevindirdi.

Makarna ve ekmek yapımının yanı sıra birçok farklı alanda kullanılan firik, her yıl olduğu gibi bu yılda hasat edilmeye başlandı. Firik üreticilerinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Gaziantep’in Araban ilçesinde üreticiler, yüksek rekolteden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bölgede bulunan Ardıl Barajı’nın rekoltenin yükselmesinde önemli rol aldığını söyledi.

Hasatların başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Arap dünyasının gözdesi haline gelen firiklerimizin hasatları başladı. Firiklerimizi Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Firik, Arap ülkelerinde kuzu etiyle birlikte bulgur karışımıyla tüketiliyor. Ayrıca firik şeker hastalığına, bağırsak hastalığına ve çocuk gelişimine önemli katkılar sunuyor. Bu yıl Araban Ovamızda 100 bin dönüm alanda firik hasadı yapılıyor” diye konuştu.

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