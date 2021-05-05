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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te esnafa bayram müjdesi Esnafa bin 500 TL destek

İHA

Gaziantep’te esnafa bayram müjdesi Esnafa bin 500 TL destek

Covid19 nedeniyle yaşanan tam kapanma süreci, tüm şehirlerde olduğu gibi Gaziantep’te de birçok esnafın kepenkleri indirmesine neden oldu. Korona virüs salgınından maddi ve manevi anlamda bir hayli etkilenen Gaziantepli esnaflara desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, esnafa bayram öncesi bin 500 TL destek vererek esnafın yüzünü güldürdü.
Pandemi dönemi boyunca esnafa desteklerde bulunan Gaziantep’in merkez ilçesi olan Şahinbey Belediyesi, desteklerine bir yenisi ekleyerek tam kapanma sürecinde zorluk çeken Gaziantepli esnafa bayram öncesi bin 500 TL yeni bir destek daha vererek bayrama sayılı günler kala adeta esnafın yüzünü güldürdü. Destek projelerinin ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan ayında 17 günlük tam kapanma ile birlikte zorluk çeken, kepenk kapatan esnafımıza Ramazan bayramına sayılı günler kala maddi anlamda destek olarak bir nebze de olsa rahatlatmak istedik” diye konuştu.
Esnafa verilen destek 4 bin TL oldu
Korona virüs (Covid19) salgınında işyeri kapanan esnafa daha önce farklı zamanlarda bin ve bin 500 TL destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı öncesinde esnafa üçüncü destek paketi müjdesini verdi. Tahmazoğlu, Covid19 salgınından dolayı genelge ile iş yerleri kapanan esnafa bayram öncesi bin 500 TL daha destek vererek pandemi sürecinde esnafa yönelik verilen desteği 4 bin TL’ye çıkarmış oldu.
“279 milyon TL destekte bulunduk”
6 bin esnafa toplamda 4 bin TL destek sağlandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza nakdi ve ayni desteklerimiz devam ediyor. Bu güne kadar 103 milyon TL’si nakdi 176 milyon TL’si de ayni olmak üzere toplamda 279 milyon TL vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza destek sağladık. Özellikle pandemi sürecinde genelge ile iş yeri kapanan 25 ayrı meslek grubunda 6 bin esnafımıza birinci fazda Bin TL, ikinci fazda bin 500 TL ve üçüncü fazda da bin 500 TL olmak üzere kişi başı toplamda 4 bin TL nakit destekte bulunduk. Amacımız Ramazan Bayramı öncesinde iş yeri kapanan esnaflarımızın yanında olmak” dedi.
“Bayram öncesi yüzümüz güldü”
Covid19 salgınından dolayı genelge ile iş yerleri kapanan esnaf Ramazan Bayramı öncesinde verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Esnaf olarak salgından dolayı zor günler geçiriyoruz. Sıkıntılı günlerimizde hükümetimiz ve Şahinbey Belediyemiz her zaman yanımızda oldu. Daha önce bizlere Bin TL ve Bin 500 TL destekte bulunan belediyemiz şimdi bize Bin 500 TL daha destekte bulunarak bizlere toplamda 4 bin TL destekte bulunmuş oluyor. Bayram öncesinde evimizin ihtiyaçlarını alarak çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Bizlere verilen destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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