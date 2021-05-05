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Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te seyir halindeki TIR´ın dorsesinin kalkarak takılmasıyla hasar oluşan tabela, yeni kazalara yol açmaması için kaldırıldı.

İpekyolu üzerinde dün akşam saatlerinde ilerleyen Mustafa Sever yönetimindeki 27 YS 453 plakalı TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik akışı dururken, tabelada hasar oluştu. Bir saat süren çalışmayla TIR dorsesi bulunduğu alandan çekici ile götürülürken, kullanılmaz hale gelen yönlendirme tabelası ise yeni kazalara neden olmaması için söküldü. Sökülen ve yol kenarına bırakılan tabelanın yenisi ile değiştirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-05-05 13:00:17



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