Ünverdi’den işletmeler için pandemi nedeniyle matrah artırımı ve stok affı talebi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Pandeminin olumsuz etkileri karşında matrah artırımı ve stok affı gibi kapsamlı bir af düzenlemesi elzem hale gelmiştir”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirterek, bu zorlu süreçte işletmeleri rahatlatmak adına matrah artırımı ve stok affı gibi kapsamlı bir af düzenlemesi beklediklerini kaydetti.

Başladığı günden buyana salgının öngörülemez şekilde ilerlediğini ve ekonomi üzerinde derin yaralar açtığını kaydeden Adnan Ünverdi, daha önce de matrah artırımı düzenlemelerinin yapıldığını belirterek, “2020 yılında pandemi şoku ile birlikte işletmelerin bilanço dengelerinde maalesef olumsuzluklar oluşmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve olağanüstü günlerden geçtiğimiz bir dönemde kamu tarafından atılan adımlar büyük önem taşımaktadır. Hammaddeye ulaşım, maliyet artışları, lojistik, pazar bulma, fiyat istikrarı, kurdaki dalgalanmalar, finansman gibi konularda yaşadığı sorunlara rağmen toparlanmaya çalışan işletmelerimize yönelik vergi ve borçlarda yapılandırmaya gidilmiş, ancak daha önce de defalarca uygulanan matrah artırımı ve stok affı gibi kapsamlı bir af düzenlemesinin ivedilikle gündeme getirilmesi de elzem hale gelmiştir. Ayrıca vergi incelemesi ve ihtilaflı konuların da çözülmesi de vergi mükelleflerini, sanayicilerimizi, tüccarlarımızı rahatlatacaktır. Vergi ve alacaklarla ilgili biriken davaların kanun kapsamında pandemi süreci de dikkate alınarak hem devlet hem de mükellef tarafından uzlaşı çerçevesinde çözüme kavuşturulması işleyişin önünü açacaktır” diye konuştu.

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