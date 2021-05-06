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Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep Antep burmasının kalorisi az, lezzeti farklı

İHA

Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep Antep burmasının kalorisi az, lezzeti farklı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan bol fıstıklı burma kadayıfına talep giderek artıyor. Düşük kalorisi ve lezzetiyle dikkat çeken Antep burma kadayıf, Gaziantep'ten Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.
Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan bol fıstıklı burma kadayıf tatlısında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi talep patlaması yaşanıyor. Burma kadayıf, Gaziantep'te diğer illerden farklı olarak bol fıstıklı yapılırken, lezzeti ve az kalorisi ile de tatlı müdavimlerinin ilgisini çekiyor. Artan talep sonrası siparişlere yetişmeye çalışan tatlıcılar ise yoğun mesai yapmaya devam ediyor.

"Kalorisi az, lezzeti farklı, talep fazla"
Kentte bol fıstıklı burma kadayıf yapan ve yaptığı tatlıları Türkiye'nin dört bir yanı ile dünyanın pek çok noktasına gönderen Antepsan Baklava'da da siparişlere yetişebilmek adına yoğun mesai yapılıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle üretimi arttırdıklarını ve en çok sipariş edilen ürünlerin başında da bol fıstıklı Antep burma kadayıf olduğunu söyleyen Antepsan Baklava ustası Ömer Kozan, "Bol fıstıklı Antep burma kadayıf baklavaya göre çok daha hafiftir. Kalorisi az ve lezzeti de çok güzeldir. Burma Antep kadayıfta kullanılan malzeme çok önemlidir. Biz de bu yüzden en kaliteli malzemeyi yılda bir kez temin ederek kentteki en kaliteli tatlıyı yapmaya çalışıyoruz. Tatlımızı yaparken de müşterilerimizin talebini de dikkate alıyoruz. Bu sayede de talep patlaması yaşadık. İlk başladığımız zaman bir tepsi ile üretime başladık, şuanda ise Antepsan Baklava olarak günde ortalama yüz tepsi Antep Burma kadayıf yapıyoruz ve hepsi satılıyor. Yaptığımız üretimin tamamını ise el emeği ile yapıyoruz ve bu da lezzet oranını da arttırıyor" dedi.

"Özellikle yurt dışından talep çok"
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi talepte artış olduğunu da söyleyen ve pek çok noktaya kargo ile gönderim yaptıklarını söyleyen 28 yıllık baklava ustası Ömer Kozan, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle yurt dışından talep çok fazla oluyor. Bunun dışında yurt içinde de pek çok noktaya gönderim yapıyoruz. Ayrıca oteller, restoranlar, kafeler, pastanelerden de çok talep geliyor. Tabi ki bayramda en çok baklavaya talep oluyor ama Antep burma kadayıfa da talep bu dönemde artıyor. Yapılışı da çok basit, alt kısımda bir katman tel kadayıf, ortada bol fıstık ve üst kısımda da bir katman daha tel kadayıf var. Yağını da verdikten sonra fırına gönderip 15 dakikada pişiriyoruz. Sonrasında da şerbetini veriyoruz ve yenmeye hazır hale geliyor" diye konuştu.

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