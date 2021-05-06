Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, PTT şubeleri önlerinde 17 günlük tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Kentte çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırmak için sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine geldi. Şube önlerinde yoğunluk oluşturanlar, uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kuyrukta beklerken sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenler ise yoğunluk üzerine bölgeye gelen polisler tarafından uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2021-05-06 12:44:15



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