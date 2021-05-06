Sobadan zehirlenen çift, 1 ay arayla öldü



Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)KİLİS'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Bedia Kesici (70), eşi Halil Kesici'den (76) 1 ay sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Nisan'da Bulamaçlı köyünde meydana geldi. Bedai ve Halil Kesici çifti, evlerinde sobayı yaktıktan sonra uyudu. Ertesi gün çiftten haber alamayan yakınları, evlerine gittiğinde Bedai ve Halil Kesici'yi hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan çiftten Halil Kesici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bedia Kesici ise ilk müdahale sonrası Gaziantep'teki özel hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde 1 aydır tedavi gören Kesici de bu sabah hayatını kaybetti. Eşinden 1 ay sonra yaşamını yitiren Bedia Kesici'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ

2021-05-06 12:44:24



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