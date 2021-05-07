Proje hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin (KALİTTO) düzenlediği işbirliği programları proje bilgilendirme toplantısının konuğu Sulçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, proje hazırlarken yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde anlatarak, çeşitli uyarılarda bulundu.

"ERANET ve İkili/Çoklu İşbirliği Programları" proje hazırlık bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak katılan Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, hazırlanan projenin hedeflerinin gerçekçi, ölçülebilir ve proje süresince ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekti.

"Hipotez ve amaç net ifade edilmeli"

Proje önerisinde olması gereken özelliklerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Ersöz, “Araştırma problemi, hipotez ve amaç net bir şekilde ve öz olarak ifade edilmelidir. Gereksiz kitabi bilgilerden kaçınılmalıdır. Projenin önemi güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır. Projenin bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti; güncel literatür özeti, patent, faydalı model, pazar araştırması ile desteklenerek sunulmalı ve literatürün projenin amacı ile ilişkisi izah edilmelidir. Projenin kapsamı ve sınırları açık bir biçimde ifade edilmelidir. Belirsizliğe neden olan ifadelerden kaçınılmalıdır. Projenin yöntemi mümkünse görsel öğelerle beslenerek ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Proje organizasyonu olabildiğince ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Projenin amaçları ne bilimsel, teknoloji hedefleri tanımlanmalıdır. Projenin hedefleri gerçekçi, ölçülebilir ve proje süresince ulaşılabilir olmalıdır. Proje konusunun ilgili olduğu alandaki ulusal ve uluslar arası gelişme durumu literatür taraması, patent, faydalı model, pazar araştırmaları yapılarak açıklanmalıdır. Proje kapsamında uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri, projenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için uygulanabilir ve güvenilir olmalıdır. Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. Projenin araştırma sorusu veya hipotez ile ilgili yaşanabilecek riskler dikkate alınmalıdır. Projenin yürütülmesi ve proje çıktılarının ticarileşmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ön görülmeli, bunlara yönelik önleyici tedbirler ve risklerin gerçekleşmesi halinde yapılacaklar planlanmalıdır” dedi.

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