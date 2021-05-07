Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti

İHA

Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağına dolanan tel nedeniyle evin çatısında asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki Yeşil Camii yanında bulunan bir binanın çatısındaki tele, çevrede yiyecek ve su arayan bir kırlangıçın ayağı dolandı. Çatıdan aşağıya sarkan kırlangıç, uzun süre çırpınarak, telden kurtulmaya çalıştı. Hayvanın durumunu gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Sonunda bitkin düşen kuş, olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kısa sürede kurtarıldı. İtfaiye aracının sepeti yardımıyla binanın çatı katına ulaşan itfaiye eri, elindeki pense ile teli keserek kuşu bulunduğu yerden kurtardı.
Çevre sakinlerinin meraklı bakışları arasında çatıdan indirilen kırlangıç, doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Proje hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Proje hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
Gaziantep'te pazar yerleri yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te pazar yerleri yeniden açılıyor
Araban Ovası'nda yağmur sevinci
YEREL HABERLER Araban Ovası'nda yağmur sevinci
SANKO'dan Hemşirelik haftası kutlaması Sanko Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu: "Hemşirelik, disiplinli olmayı gerektiren saygı, sevgi, empati ve etik gibi bir çok kavramı içinde barıran bir meslektir"
YEREL HABERLER SANKO'dan Hemşirelik haftası kutlaması Sanko ...
Gaziantep'te tam kapanmada sarımsak hasadı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Gaziantep'te tam kapanmada sarımsak hasadı (2)- ...
Gaziantep'te sarımsak hasadı davam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te sarımsak hasadı davam ediyor
Sanko'dan Anneler Günü kutlaması Sanko Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Dağlı: "Varlıklarından güç aldığımız annelerimizin günü kutlu olsun"
YEREL HABERLER Sanko'dan Anneler Günü kutlaması Sanko Üniversitesi Rektörü prof. ...
Şampiyonlar Ligi'ne gazi kent ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi'ne gazi kent ev sahipliği yapacak
Şahinbey'de bayram öncesi denetimler arttı
YEREL HABERLER Şahinbey'de bayram öncesi denetimler arttı
Otel inşaatında çökme Olay esnasında işçilerin inşaatta bulunmaması faciayı önledi
YEREL HABERLER Otel inşaatında çökme Olay esnasında işçilerin ...
Kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara ceza yağdı
Fatma Şahin'den Alzaymır hastasına moral
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den Alzaymır hastasına moral
GSO VE ESO’dan sektörlere güç katacak buluşma Ulusal İş ağlarının geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GSO VE ESO’dan sektörlere güç katacak buluşma Ulusal ...
Pandemide e-spor oyunlarının bütçesi 1,5 milyar dolar olacak
YEREL HABERLER Pandemide e-spor oyunlarının bütçesi 1,5 milyar dolar ...
Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş 15 Temmuz kahramanlarından olan Zeybek, MİT tırları kumpasını da engellemiş
YEREL HABERLER Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü FETÖ ...
Sobadan zehirlenen çift, 1 ay arayla öldü
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen çift, 1 ay arayla öldü
Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi elde ettiler Rıdvan Fadıloğlu, altın kulaçları ödüllendirdi 1 rekor, 3 altın ve 2 gümüş madalya ile büyük gurur yaşattılar
YEREL HABERLER Denizi olmayan kentten çıkıp yüzmede Avrupa derecesi ...
Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep Antep burmasının kalorisi az, lezzeti farklı
YEREL HABERLER Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun ...
Yürüteçle geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Yürüteçle geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
İHA ve SİHA’ları görmek isteyen genç kızın hayalini Vali gerçekleştirdi Ayşegül’ün İHA ve SİHA’ları görme hayali gerçeğe dönüştü
YEREL HABERLER İHA ve SİHA’ları görmek isteyen genç kızın hayalini ...
Ünverdi’den işletmeler için pandemi nedeniyle matrah artırımı ve stok affı talebi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Pandeminin olumsuz etkileri karşında matrah artırımı ve stok affı gibi kapsamlı bir af düzenlemesi elzem hale gelmiştir”
YEREL HABERLER Ünverdi’den işletmeler için pandemi nedeniyle matrah ...
Fatma Şahin’den tam kapanmada çiçekçi esnafına destek Hazırlanan buketler anneler günü öncesi 65 yaş ve üstü kadınlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den tam kapanmada çiçekçi esnafına ...
Şehitkamil’den esnafa pandemi desteği İş yeri kapanan esnafa destek sürüyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’den esnafa pandemi desteği İş yeri kapanan ...