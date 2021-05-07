Üniversite öğrencilerine mesleki nitelik kazandıracak protokol GSO ile GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu arasında mesleki eğitimde iş birliğini öngören protokol imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu arasında öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilere GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) mesleki eğitim verilerek yan branşlarını geliştirmek ve Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek çalışma yaşamına nitelik katmalarını sağlamak amacıyla GSO ile GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu arasında Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü gerçekleştirildi. İş birliği protokolünü GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt imzaladı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile mesleki eğitimi güçlendirmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

GSOMEM’deki eğitim faaliyetlerinin gelişerek devam ettiğini kaydeden Ünverdi, “İşletmelerimizin ve firmalarımızın en önemli ihtiyaçları arasında bulunan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve iş yaşamına kazandırılması noktasında aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda kaybedecek zamanımız olmadığı gibi yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Mesleki eğitimde şehrimizin en önemli kurumlarından birisi olan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında öğrencilerimize ve mezun olmuş gençlerimize mesleki bilgi ve nitelik kazandırmak amacıyla eğitimler vereceğiz. Vereceğimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin uluslararası geçerliliği bulunuyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmemiz için sanayi ile üniversitelerimizin entegre halde çalışması çok önemli. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Hüseyin Bozkurt ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GSOMEM’de verilecek eğitimlerin öğrencilerin meslek edinmeleri açısından çok faydalı olacağını ifade eden GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Bozkurt da protokolün önemine de vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin daha donanımlı hale gelerek sanayiye dahil olmaları, işletmelere ve firmalara önemli avantajlar sağlayacaktır. Kentimizin ve ülkemizin kalkınması amacıyla kalifiye personel yetişmesi noktasında önemli çalışmalarda bulunan Gaziantep Sanayi Odasını tebrik ediyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye ve projede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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