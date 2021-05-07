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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN'e engelsiz üniversite ödülü

İHA

GAÜN'e engelsiz üniversite ödülü

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerini kazanan üniversiteler belli oldu. Buna göre Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ‘Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ile Eğitimde Erişilebilirlik(Yeşil Bayrak)’ ödüllerinin yanı sıra 2021 Yılı Eğitiminde Erişilebilirliğe adayı olmaya hak kazandı.
Video konferans yoluyla yapılan ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve ilgili birimlerde görev yapan akademisyenler katıldı. 114 üniversiteden farklı kategorilerden 837 başvurunun yapıldığı yarışmada GAÜN FenEdebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi‘2021 Yılı Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)’ yine GAÜN Hukuk Fakültesi ‘2021 Yılı Eğitiminde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)’ ödüllerini aldı. Ayıca FenEdebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘2021 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik’ adayı olmaya hak kazandı.
YÖK Başkanı Saraç, YÖK’ün önem verdiği konulardan birinin yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engellerin ortadan kaldırılması için engelsiz erişim ve engelsiz eğitim başlığı altında çalışmalar olduğunu söylerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Üniversitelerimiz, farklı engel guruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev sahipliği yaparak toplumsal adaleti güçlendiriyor.Eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor. Yükseköğretim Kurulu’muzun, 2018 yılında başlattığı, 41 üniversiteye Engelsiz Program Nişanı vermesini, bu sayının geçen yıl 116’ya yükselmesini takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. 2023 hedefleri doğrultusunda inşallah bu nişanı almayan üniversitemizin kalmayacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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