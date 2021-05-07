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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatma Şahin'den kadir gecesi mesajı

İHA

Fatma Şahin'den kadir gecesi mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketi ile bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getirerek, “Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup 80 yılı aşkın bir süreye denk gelmektedir. Her sene idrak ettiğimiz Kadir Gecesi bizlere adeta bir ömürlük manevi kazanım bahşederken, hayat muhasebemizi yapmamızı, tövbe ederek, dua ederek hakikate ulaşmaya davet etmektedir" ifadelerini kullandı. Kadir Gecesinin değerinin, insanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur’anı Kerim’in o gecede yeryüzü inmesi ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklandığını hatırlatan Şahin "Bu mübarek gecenin vicdanlarımızı aydınlatmasını, gönüllerimizi huzur ve sükunetle doldurmasını, dualarımızı buluşturmasını temenni ediyorum” diyerek mesajına şöyle devam etti; “Cenabı Hakk’ın eşsiz bir rahmet ve umut kapısı açtığı bu gece, tüm hatalarımız, gaflet içindeki anlarımız için ömrümüzün tövbe zamanıdır. Bu gece, hatalarımızın affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir. Bize yol gösterici olarak gönderilen Kur’anı Kerim’in ışığında hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan rehber yüce kitabımızla hayatı daha derinden anlamaya ve yaşamaya azmedelim. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, Ramazan ayının manevi iklimini ömrümüze yayma deneyimini görmeli, bu anlamda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilerek her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizliğin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla Gaziantep halkımızın ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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