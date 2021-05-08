Belediye Başkanı Doğru’dan Anneler Günü mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, "Tarifi imkansız bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimiz; bizleri dünyaya getiren, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan, tarifi imkansız değerlerimizdir. Peygamber Efendimizin ‘’Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır’’ hadisi şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en değerlisidir. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz.Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali, çocuğuna ilgisini, sevgisini, şefkatini ve kol kanat gerişini, doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakarca sürdüren başta Arabanlı annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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