Gaziantep’te bir hamle iki ayrı destek Gaziantep'te hayırseverlerin desteği ile 1,5 milyon lira bütçeyle 5 bin aileye gıda paketi dağıtılıyor. Hazırlanan gıda paketleri ise tamamen mahalle bakkallarından alınarak aynı anda hem esnafa hem de vatandaşa destek veriliyor

Gaziantep’te, hayırseverlerin katkılarıyla valilik koordinesinde 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan gıda paketleri mahalle bakkallarından alınarak hem vatandaşa hem de küçük esnafa destek sağladı.

Hayırseverlerin desteği ile oluşturulan 1,5 milyon lira bütçeyle proje kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından mahalle bakkallarından alınan gıdalar özenle paketlenerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül’de Şahinbey İlçesine bağlı Onur Mahallesinde bir bakkala gelerek elleriyle alınan ürünleri paketledi. Bakkal sahibi ile de sohbet eden Vali Gül, basın mensuplarına projenin detaylarını anlattı.

Gaziantep Vefa Sosyal Destek Grupları olarak, mahallelerimizde geziyoruz. Yaptığımız iş şu, tam kapanma döneminde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlamaları var, bunların ihraçları da gruplarımız tarafından sağlanıyor. İçişleri Bakanımızın da, bizlere bir talimatı olmuştu. İhtiyaçların olabildiğince küçük esnaftan temin edilmesi, mahalle esnaflarından temin edilmesiydi. Burada bizlerde bu ihtiyaçları hayırseverlerimizin katkılarıyla mahalle esnafından temin ederek sosyal yardımlaşmada kaydı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

“1,5 milyon lira bütçe oluşturuldu”

Proje kapsamında 5 bin aileye oluşturulan 1,5 milyon lira bütçe ile destek olacaklarını kaydeden Vali Gül, mahalle esnafına destek olmak ve onun için ‘mahalle esnafımızla vefa’ dedik ifadelerini kullandı.

Projenin küçük esnafı mutlu ettiğini belirten Bakkal Musa Coşkun, hem yaşlıların hem de küçük esnafın yüzünün güldüğü belirterek projenin devamını temenni etti.

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