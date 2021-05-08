Fatma Şahin, anneleri konu alan şiirleri okurken ağladı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı. Şahin, şiirleri seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim', İbrahim Sadri'nin 'Hoşçakal Anne', Yavuz Bülent Bakiler'in 'Analar' ve Bestami Yazgan'ın 'Anne Sen Melek misin?' şiirlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Fatma Şahin'in şiirleri seslendirdiği sırada duygulanarak gözyaşı döktüğü görüldü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-05-08 16:22:34
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