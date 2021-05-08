Mustafa Çalışkan: “Baklava yerken sağlığınızı kaybetmeyin”

Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan Ramazan Bayramı öncesi en çok tüketilen tatlı çeşidi olan baklava hakkında, “Baklava alırken tüketicilerin dikkatli olmasını öneririz. Baklava yerken sağlığınızı kaybetmeyin” dedi.

Bayram öncesi en çok tercih edilen tatlı çeşidi olarak baklava hakkında bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulunan Mustafa Çalışkan “Baklava tüketicileri, bazı durumlarda bütçelerinin zorlanmaması adına piyasada bulunan ucuz baklavaları tercih edebiliyor. Peki, bu ucuz tatlılar sağlığı ne kadar olumsuz etkiliyor? Bazı üreticiler imalat maliyetini daha aşağıda tutmak ve tüketicilerin fiyat konusundaki ilgilerini çekebilmek için doğal şeker kullanmayabiliyor. Doğal şeker yerine glikoz şurubu veya mısır şurubu kullanılması ise kanser gibi tehlikeler barındırıyor” şeklindeki açıklamalarıyla tüketicilere uyarıda bulundu.

“Obeziteye yol açıyor”

Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan açıklamasında früktoz şurubuna dair uyarılarda da bulunarak, "Fruktoz şurubu ‘ leptin’ adlı yağ yakma enziminin üretimini engelliyor. Vücut fruktoz’un tamamını enerjiye çeviremez, kalan fruktoz şurubunu direk yağa çevirerek de obezite problemlerine yol açıyor. Fruktoz şurubunun kanserli hücreleri beslediğine yönelik birçok araştırma mevcut. Fruktoz şurubu tüketiminde aşırı şeker yüklenmesinden dolayı karaciğer büyümesi gibi ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Bu yüzden baklava gibi açık arz ürünleri alınırken daha dikkatli ve bilinçli olunması gerekiyor" dedi.

Baklavadaki hileler nasıl anlaşılır?

Mustafa Çalışkan baklava üretiminde yapılan hileleri açıkladı. “Baklava üretiminde yapılan hileler şu şekilde sıralanabilir;

Şeker yerine fruktoz şurubu veya glikoz şurubu

Antep fıstığı yerine bezelye veya yeşil gıda boyasına batırılmış yer fıstığı,

Ceviz yerine, fırında yanmış hamur ve yer fıstığı

Tereyağı yerine margarin kullanımı baklavada görülen belli başlı hilelerdendir.

Öncelikle fiyatına bakıldığında baklavadaki hileler net şekilde anlaşılır. Piyasadaki ucuza mal edilmiş tatlılar, birtakım hilelere başvurulduğunun göstergesi olabiliyor. Glikoz şurubu kullanılan ürünler, içeriğindeki madde sebebiyle daha ilgi çekici görünebilir. Alıştığınız baklava görüntüsünden çok daha parlak ve açık renkte ise glikoz kullanılmış demektir. Glikoz midede bir yanma hissi bırakır. Eğer baklava kolay kolay şekerlenmiyorsa ve bozulmuyorsa doğal şekerle üretilmemiş anlamına gelir. Doğal malzemelerle üretilen baklava bozulur ve şekerlenir.

Baklava seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Mustafa Çalışkan baklava seçiminde dikkat edilmesi gerekenler için ise, “Doğal malzemelerle üretilen baklavada, buruna mis gibi sade tereyağı, harç olarak kullanılan ceviz veya fıstığın kokusu gelmelidir. İyi baklava, her şeyden önce doğal ham maddeden üretilmelidir. Doğal ham maddelerin kokusunu almıyor ve yerken bunu hissetmiyorsanız üretimde hilelere başvurulmuş olduğu anlamına gelir” şeklinde konuştu.

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