Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor

Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kala gastronomi kenti Gaziantep'in simgelerinden biri olan midye baklavada sipariş patlaması yaşanıyor. Midye baklavayı bulan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, görüntüsü, lezzeti ve az kalorisiyle bilinen midye baklava siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını ve çift vardiya yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan, adı kentle özdeşleşen, görüntüsü, lezzeti ve normal baklavaya oranla daha hafif olmasıyla bilinen midye baklavada sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kala Gaziantep'in simge tatlılardan biri olan midye baklavada yaşanan talep patlamasını karşılamaya çalışan midye baklavayı bulan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan ise gelen siparişlere yetişebilmek için ekibiyle birlikte yoğun mesai yapıyor. Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin hemen hemen her yeri ile dünyanın pek çok noktasına midye baklava gönderen Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, midyenin hem görüntüsü hem lezzeti hem de daha hafif olması nedeniyle tatlı müdavimleri tarafından tercih edildiğini ifade ederek siparişe yetişmeye çalıştıklarını söyledi.



"Bizimkinin lezzetini hala kimse tutturamıyor"

Midye baklavayı ilk kendilerinin yaptığını ve daha sonrasında bunun herkes tarafından yapılmaya başlandığını açıklayan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, "Ekibimle beraber ben yaptım bunu. Benden sonra diğer firmalar da bunu yapmaya başladı ama bizimkinin lezzetini hala kimse tutturamıyor. Onlar bizden gördüklerini yapıyor ama biz bunu ortaya çıkarabilmek için 6 ay boyunca çok çalıştık, çok denemeler yaptık ve sonunda başardık. Bizden sonra her tarafta yapılmaya başladı ama bunun mucidi Antepsan Baklavaları'dır. Biz, kentle özdeşleşen bu tatlıyı ortaya çıkarmak için çok çalıştık. Yeri geldi bir saat uyku uyuduk sadece ve sonunda güzel bir ürün ortaya çıktı" dedi.



"Görüntüsü ve lezzeti farklı, kalorisi az"

Midye baklavanın görüntüsü, lezzeti ve daha hafif olması nedeniyle diğer baklavadan farklı olduğunu da vurgulayan Ömer Kozan, "Midye baklava normal baklava göre daha hafiftir, daha lezzetlidir ve görüntüsü çok daha farklıdır. Yani diyelim ki normal baklavada ortalama 67 dilim yiyebilen bir insan midye baklavada 910 dilimi çok rahat tüketebilir. Çünkü içerisinde çok hamur yok. Normal baklavada 42 kat hamur olurken, midye baklavada tek kat hamur vardır. İçerisinde yüzde seksen oranında Antepfıstığı vardır. Bunun dışında yüzde yüz keçi sütünden yapılmış kaymak içerir. İşçiliği farklıdır, yapıldığı ortamın nemi de önemlidir. Bir de eski taş fırınlarında meşe odunu ateşi ile pişirmek önemlidir" dedi.



"Türkiye ve dünyadan talep çok"

Bayram nedeniyle aldıkları siparişlerin yüzde yetmişini midye baklavanın oluşturduğunu söyleyen Kozan, "Ramazan Bayramı nedeniyle baklava talepleri çok fazla. Bizim de aldığımız siparişlerin yüzde yetmişini midye baklava oluşturuyor. İnsanlar lezzeti, görüntüsü ve çok hafif olması nedeniyle midye baklavayı tercih ediyor. Kalorisi çok düşük bir tatlıdır. Bu nedenle bayramda yurt içi ve yurt dışından çok talep alıyoruz. Bunun dışında otellerden, restoranlardan, kafelerden de çok talep geliyor. Zaten vardiyamızı ikiye çıkardı. Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz ama yurt dışından Amerika, Dubai, Katar, Batı ülkelerinin bir çoğundan midye baklava için sipariş alıyoruz" diye konuştu.

