Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor

İHA

Midye baklava siparişlerine yetişemiyorlar Bayrama günler kala midye baklavaya talep yoğun Siparişler Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor

Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kala gastronomi kenti Gaziantep'in simgelerinden biri olan midye baklavada sipariş patlaması yaşanıyor. Midye baklavayı bulan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, görüntüsü, lezzeti ve az kalorisiyle bilinen midye baklava siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını ve çift vardiya yaptıklarını vurguladı.
Türkiye'nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan, adı kentle özdeşleşen, görüntüsü, lezzeti ve normal baklavaya oranla daha hafif olmasıyla bilinen midye baklavada sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kala Gaziantep'in simge tatlılardan biri olan midye baklavada yaşanan talep patlamasını karşılamaya çalışan midye baklavayı bulan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan ise gelen siparişlere yetişebilmek için ekibiyle birlikte yoğun mesai yapıyor. Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin hemen hemen her yeri ile dünyanın pek çok noktasına midye baklava gönderen Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, midyenin hem görüntüsü hem lezzeti hem de daha hafif olması nedeniyle tatlı müdavimleri tarafından tercih edildiğini ifade ederek siparişe yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bizimkinin lezzetini hala kimse tutturamıyor"
Midye baklavayı ilk kendilerinin yaptığını ve daha sonrasında bunun herkes tarafından yapılmaya başlandığını açıklayan Antepsan Baklavaları ustası Ömer Kozan, "Ekibimle beraber ben yaptım bunu. Benden sonra diğer firmalar da bunu yapmaya başladı ama bizimkinin lezzetini hala kimse tutturamıyor. Onlar bizden gördüklerini yapıyor ama biz bunu ortaya çıkarabilmek için 6 ay boyunca çok çalıştık, çok denemeler yaptık ve sonunda başardık. Bizden sonra her tarafta yapılmaya başladı ama bunun mucidi Antepsan Baklavaları'dır. Biz, kentle özdeşleşen bu tatlıyı ortaya çıkarmak için çok çalıştık. Yeri geldi bir saat uyku uyuduk sadece ve sonunda güzel bir ürün ortaya çıktı" dedi.

"Görüntüsü ve lezzeti farklı, kalorisi az"
Midye baklavanın görüntüsü, lezzeti ve daha hafif olması nedeniyle diğer baklavadan farklı olduğunu da vurgulayan Ömer Kozan, "Midye baklava normal baklava göre daha hafiftir, daha lezzetlidir ve görüntüsü çok daha farklıdır. Yani diyelim ki normal baklavada ortalama 67 dilim yiyebilen bir insan midye baklavada 910 dilimi çok rahat tüketebilir. Çünkü içerisinde çok hamur yok. Normal baklavada 42 kat hamur olurken, midye baklavada tek kat hamur vardır. İçerisinde yüzde seksen oranında Antepfıstığı vardır. Bunun dışında yüzde yüz keçi sütünden yapılmış kaymak içerir. İşçiliği farklıdır, yapıldığı ortamın nemi de önemlidir. Bir de eski taş fırınlarında meşe odunu ateşi ile pişirmek önemlidir" dedi.

"Türkiye ve dünyadan talep çok"
Bayram nedeniyle aldıkları siparişlerin yüzde yetmişini midye baklavanın oluşturduğunu söyleyen Kozan, "Ramazan Bayramı nedeniyle baklava talepleri çok fazla. Bizim de aldığımız siparişlerin yüzde yetmişini midye baklava oluşturuyor. İnsanlar lezzeti, görüntüsü ve çok hafif olması nedeniyle midye baklavayı tercih ediyor. Kalorisi çok düşük bir tatlıdır. Bu nedenle bayramda yurt içi ve yurt dışından çok talep alıyoruz. Bunun dışında otellerden, restoranlardan, kafelerden de çok talep geliyor. Zaten vardiyamızı ikiye çıkardı. Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz ama yurt dışından Amerika, Dubai, Katar, Batı ülkelerinin bir çoğundan midye baklava için sipariş alıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANKA’da anneler Günü kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’da anneler Günü kutlaması
Hemşire annelerinin gününü görüntülü arayarak kutladılar
YEREL HABERLER Hemşire annelerinin gününü görüntülü arayarak ...
Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı Kutsi, yeni şarkısını Anneler Günü'nde Başkan Şahin'le ilk kez okudu
YEREL HABERLER Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı Kutsi, ...
Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu, irmik helvası dağıttı
Anneler Günü'nde en acı haber ‘Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum’ diyen anne kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Anneler Günü'nde en acı haber ‘Oğlum tarafından ...
Hemşirelik haftası SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi: Özyılmaz "Pandemi sürecinde zor görevler üstlenen hemşireler hasta bakımında etkin rol oynayan sağlık profesyonelleridir"
YEREL HABERLER Hemşirelik haftası SANKO Üniversitesi Hastanesi ...
Oğuzeli Belediye Başkan'ı Kılıç'tan anneler günü mesajı
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediye Başkan'ı Kılıç'tan anneler günü ...
Mustafa Çalışkan: “Baklava yerken sağlığınızı kaybetmeyin”
YEREL HABERLER Mustafa Çalışkan: “Baklava yerken sağlığınızı ...
HKÜ'de 'Online Desen Bilgisi' konferansı düzenlendi Başarılı Bir Desen Çalışması Nasıl Yapılır?
YEREL HABERLER HKÜ'de 'Online Desen Bilgisi' konferansı ...
Gaziantep'te, yardım kolileri bakkallardan alınan gıdalarla hazırlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, yardım kolileri bakkallardan alınan ...
Fatma Şahin, anneleri konu alan şiirleri okurken ağladı
YEREL HABERLER Fatma Şahin, anneleri konu alan şiirleri okurken ...
Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
YEREL HABERLER Semt pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
Gaziantep’te bayram öncesi denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te bayram öncesi denetimler arttırıldı
Gaziantepli baklavacıların bayram mesaisi
YEREL HABERLER Gaziantepli baklavacıların bayram mesaisi
İnmede en etkili yöntem fizik tedavi Sanko Üniversitesi Hastanesi fizyoterapisti Nurhayat Çulcuoğlu: "İnme tedavisinde en etkili yöntem fizik teavi ve rehabilitasyondur"
YEREL HABERLER İnmede en etkili yöntem fizik tedavi Sanko ...
Gaziantep’te bir hamle iki ayrı destek Gaziantep'te hayırseverlerin desteği ile 1,5 milyon lira bütçeyle 5 bin aileye gıda paketi dağıtılıyor. Hazırlanan gıda paketleri ise tamamen mahalle bakkallarından alınarak aynı anda hem esnafa hem de vatandaşa destek veriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir hamle iki ayrı destek Gaziantep'te ...
Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
YEREL HABERLER Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Belediye Başkanı Doğru’dan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru’dan Anneler Günü mesajı
Kaymakam Mutlu'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu'dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Kılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
Bayram öncesi ucuz baklava uyarısı Baklavacı Behzat Bozkurt: "Baklava 25-30 liraya satılıyorsa o üründen kalite bekleyemeyiz"
YEREL HABERLER Bayram öncesi ucuz baklava uyarısı Baklavacı Behzat ...
Gaziantep'te vaka oranları 10 günde yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka oranları 10 günde yüzde 50 azaldı
Başkan Fadıloğu'ndan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğu'ndan Anneler Günü mesajı