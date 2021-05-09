Tarlada çalışan anneler unutulmadı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde çalışan kadın mevsimlik işçilere gül hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve beraberindekiler tarım arazilerinde çalışan mevsimlik tarım işçisi kadınları Anneler Gününde unutmadı. Şahin ve beraberindekiler, tarım arazisinde çalışanları ziyaret ederek kadınlara gül hediye edip, Anneler Günü'nü kutladı. Anneler Günü'nde ilk kez kendisine gül hediye edildiğini belirten 2 çocuk annesi Zehra Altıpınar, "Çok sevinçliyim, mutluyum. İlk kez bu özel günümüz kutlandı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2021-05-09 14:22:01



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