Fadıloğlu, şehit annesinin anneler gününü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla iki anneyi ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, ilk olarak şehit annesi Habibe Altunatmaz’ın evine konuk oldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra da Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 79 yaşındaki İjlal Keretli’yi evinde ziyaret etti. Ziyaret ettiği annelerin şahsında tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, annelere çiçek armağan etti.

"O kendi evladını bu vatan için şehit verdi"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehit annesi, Habibe annemizin şahsında tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Habibe annemizi, biz imkanlar dahilinde ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Anneler Günü münasebetiyle de şehit annemizden başlayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirelim, dedik. O, kendi evladını bu vatan için şehit verdi. Rabbim, şehidimizi ve bizleri de şefaatine nail eylesin. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Annelerimiz, bizim her zaman dua kapılarımız. Onların duası sayesinde ayakta duruyoruz. Cennet, annelerin ayakları altındadır, diye boşuna söylenmemiştir. Ben, tekrar Habibe annemizin şahsında tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Çok gururlu ve mutlu oluyorum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Habibe Altunatmaz, “Bugün Başkanımız, Anneler Günü vesilesiyle bizleri ziyaret etti, çok gururlu ve mutlu oluyorum. Başkanımızı, yanımızda gördükçe gerçekten gurur duyuyoruz. Başkanımı gördükçe neşeleniyorum. Çünkü Başkanımız, ayağımıza kadar geliyor, evimize kadar geliyor bizi ziyaret ediyor. Ben de bu ziyaretten dolayı gururlanıyorum. Başkanımız daima beni sevindiriyor, Allah da her zaman kendisini sevindirsin. Bugün de Anneler Günü nedeniyle beni ziyaret etmesinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Zaten her yıl Başkanımız gelir beni ziyaret eder. Benim oğlum da şehit oldu. Şehitlik, gerçekten çok yüksek bir mertebe. Ben de bir anne olarak hem acılıyım hem de gururluyum. Çünkü benim oğlum şehit oldu, Allah’ın yolundan gitti. İnşallah Rabbim de kendisini kabul eder” açıklamasında bulundu.

